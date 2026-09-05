Yozgat'ta 4,1 milyon liralık projeyle 100 arıcıya bin 500 polen tuzaklı kovan dağıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta 4,1 milyon liralık projeyle 100 arıcıya bin 500 polen tuzaklı kovan dağıtıldı

Yozgat\'ta 4,1 milyon liralık projeyle 100 arıcıya bin 500 polen tuzaklı kovan dağıtıldı
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Yozgat'ta arıcılığı geliştirme projesi kapsamında yüzde 50 hibeli olarak temin edilen bin 500 polen tuzaklı arı kovanı, 100 yetiştiriciye teslim edildi. Projeyle kentteki yıllık bal üretiminin 20-25 ton artırılması hedefleniyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta arıcılığın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, yüzde 50 üretici katkısıyla temin edilen bin 500 polen tuzaklı arı kovanı, 100 yetiştiriciye dağıtıldı. Projeyle kentteki yıllık bal üretiminin 20-25 ton artırılması hedefleniyor.

Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4 milyon 122 bin lira bütçeli "Yozgat İli Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında kovan dağıtım töreni düzenlendi. Çalatlı köyündeki birlik merkezinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan da katıldı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, kent genelinde yaklaşık 600 arıcının faaliyet gösterdiğini, bitki florasının çeşitliliği nedeniyle farklı bölgelerden yaklaşık 80 gezginci arıcının da dönemsel olarak Yozgat'a geldiğini söyledi.

Kentte mevsim koşullarına bağlı olarak yıllık 550-600 ton bal üretildiğini belirten Şentürk, dağıtılan bin 500 kovanla üretimde yıllık 20-25 tonluk artış beklediklerini ifade etti.

Şentürk, projenin finansmanına ilişkin şunları söyledi:

"Bu projemiz yüzde 50 hibeli. Yüzde 50'si çiftçilerimiz, yüzde 50'si İl Özel İdaremiz tarafından finanse edilen bir projemiz. Toplam maliyeti 4 milyonun üzerinde. Bunun 2 milyon lirasını Özel İdare, 2 milyon lirasını da çiftçilerimiz karşılıyor. Biz bundan önce Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 2026 yılında bütün birliklerimize destek projeleri açıklamış, protokol imzalamıştık. Bunun ilkinde 20 üreticimize damızlık manda dağıtımı yapmıştık. İkinci aşamada Sarıkaya'da 120 damızlık koç dağıtımını gerçekleştirdik. Üçüncü ve son olarak da bu yıl Arıcılar Birliğimize üye 100 yetiştiricimize bin 500 polen tuzaklı kovan dağıtımı için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Yozgat'ın tarım ve hayvancılığın yanı sıra arıcılıkta da önemli bir yerde olmasını istiyoruz. İlimizde üretilen bal miktarının artmasını sağlamak amacıyla kovan sayısını ve üretimi artırmayı hedefliyoruz."

"POLEN, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN DE ÇOK DEĞERLİ BİR ÜRÜNDÜR"

Polen tuzaklı kovanların çalışma sistemini anlatan Şentürk, şöyle konuştu:

"Kovanın alt kısmında renkli bir bölüm vardır. Arı bal için gittiğinde çiçeklerdeki polenler bacaklarına yapışıyor. Polen, insan sağlığı için de çok değerli özel bir üründür. Arı kovana girerken mekanizma, bacaklarındaki polenleri sıyırıp alttaki bölmeye dökülmesini sağlıyor. Arıcımız da bu şekilde poleni ürün olarak elde etmiş oluyor."

"ÜRETİMİMİZİ BİNLİ TONLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da tarım ve hayvancılık sektörlerine sağlanan desteklere ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sene ilk olarak Manda Yetiştiricileri Birliğimizle birlikte, hem üreticilerimizin katkısı hem de devletimizin desteğiyle damızlık dağıtımlarını gerçekleştirmiştik. Bunun yanı sıra Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimizle anaç ıslahını sağlamak üzere koç dağıtımı yaptık. Tohum desteğinin yanı sıra hayvanlardaki keneyle mücadele kapsamında ilaçlama konusunda da üreticimize destek olmak üzere çalışmalar yürüttük. Bugün de Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz, İl Tarım Müdürlüğümüz ve hemşehrilerimizle birlikte ilimizdeki arıcılığı desteklemek üzere kovan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sadece kovan dağıtımıyla değil, bal ormanları oluşturarak ya da mevcut bal ormanlarımızı iyileştirerek ilimizde 550-600 ton seviyesindeki üretimimizi binli tonlara taşımak için çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından bin 500 polen tuzaklı arı kovanı, 100 yetiştiriciye teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Yozgat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 4,1 milyon liralık projeyle 100 arıcıya bin 500 polen tuzaklı kovan dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 4,1 milyon liralık projeyle 100 arıcıya bin 500 polen tuzaklı kovan dağıtıldı - Son Dakika
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