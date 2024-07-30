Yozgat'ta afetten zarar gören çiftçilere kısmi ödeme yapılacak

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, geçen aylarda yağmur, dolu ve sel afetinden zarar gören ve tarım sigortası bulunmayan tarım alanları için çiftçilere kısmi ödeme yapılacağını, ödemenin en kısa sürede çiftçilerin hesabına yatırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yozgat'ta tarım sezonu öncesinde yağmur, dolu ve sel afeti ile kuraklığa bağlı yangınlar nedeniyle ekili alanlar ciddi oranda zarar gördü. Tarım sigortası bulunan çiftçiler, yapılan hasar tespiti oranında zararlarını karşıladı. Sigortası bulunmayan ürün sahipleri ise mağdur oldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il genelinde afetten zarar gören ekili alanlarla ilgili hasar tespit çalışması yapılarak hazırlanan raporların Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulduğunu bildirdi.

"Çiftçilerimize zararları ve genel özellikleri doğrultusunda kısmi de olsa bir ödeme yapacağız"

Özkan, çiftçilerin zararının kısmi olarak karşılanabilmesi amacıyla 35 milyon liralık bir desteğin kendilerine ulaştığını belirterek, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz aylarda kısmi olarak selle, geniş çaplı olarak da bir dolu afetiyle karşılaştık. Bu vesileyle tekrar üreticilerimize geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlarımız saha çalışmalarını yürütmüşler ve konuyu hem Tarım Bakanlığımıza hem de Cumhurbaşkanlığımıza iletmişlerdi. Tarımsal alandaki zararlarını kısmen olsa karşılanması üzere gün itibariyle 35 milyonluk bir ödeneği Cumhurbaşkanlığımız bize aktarmış vaziyette. Bunu çiftçilerimizin zararları ve ekili alanları doğrultusunda oranlayarak, en azından küçük katkı olmak üzere kendi hesaplarına yakın zamanda arkadaşlarımız aktaracaklar. Bu noktada vurgulanması gereken en önemli husus artık tarımda da TARSİM tarım sigortasını işletmelerimizin, çiftçilerimizin arazilerini, tarımsal üretimlerini, hayvancılık üretimlerini sigortalatmaları önem arz ediyor. Yoksa her sene her sene tekraren canımız yanmaya devam ediyor. Ben bu vesileyle tekrar geçmiş olsun diyorum. Burada az önce de ifade ettiğim gibi gerek kısmi sel, gerekse dolu yaşanan alanlardaki çiftçilerimize zararları ve genel özellikleri doğrultusunda kısmi de olsa bir ödeme yapacağız. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar."