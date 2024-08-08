Yozgat'ta doğadan bulduğu taşlarla geçimini sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta doğadan bulduğu taşlarla geçimini sağlıyor

Geniş Video İzle

Yozgat'ta market işletmeciliği yapan Emin Sinan Pınarcı, iş yerini kapattıktan sonra doğadan bulduğu taşları işleyerek takı ve süs eşyası yaparak geçimini sağlıyor.

08.08.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta uzun süre market işleten 39 yaşındaki Emin Sinan Pınarcı, iş yerini kapattıktan sonra doğadan bulduğu yarı değerli taşları işleyip, takı ve süs eşyası yaparak geçimini sağlıyor. Hobi olarak başladığı taşları makine yardımı ile işleyerek sanata dönüştüren Pınarcı, yol kenarında evinin önünde kurduğu tezgahında gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Yozgat'ta market işletmeciliği yapan Emin Sinan Pınarcı, yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle iş yerini kapattıktan sonra boş zamanlarında dolaştığı dağlarda bulduğu taşlarla ilgilenmeye başladı. Taşların özelliklerini araştıran Pınarcı, doğadan topladığı taşlara şekil verip, sanata dönüştürdü. Kendi kendine yaptığı takı ve süs eşyaları beğenilince de makine alıp, evinin önünde açtığı tezgahta gelen talepleri karşılamaya çalışan Pınarcı, ekmeğini de taştan çıkarmaya karar verdi, Yozgat'ta doğada bulunan taşları toplayıp, hobi olarak başladığı sanatını geliştirmeye çalışıyor.

"Hobi olarak başladım, üretime geçtim"

Emin Sinan Pınarcı, şöyle konuştu:

"Önceden marketçiydim, esnaftım, bıraktıktan sonra doğal taşa döndüm, hobi olarak başladım, üretime geçtim. Artık bir çakıl taşından ne üretebilirsek veya nasıl bir faydamız olursa nasıl sanata dönüştürürsek, doğal taşlar, yarı değerli taşları, değerli taşları insanların hizmetine sunmaya çalışıyorum. Şu an kolye, anahtarlık, masaüstü dilim, makinem bunlara uygun. İlerleyen zamanda geliştirirsem daha da farklı ürünler çıkarmaya çalışacağız. Kan taşı, Opal, Ametis, Damarlı Agat, Tentiritli Agat böyle farklı farklı çıktıkça değerlendiriyoruz, Sitrin kristalleri, kuars kristalleri. Aydıncık ilçemizde doğal taş, maden ocaklarımız var ametis, jasper oradan geliyor, oradan getiriyorlar, oradan gönderiyorlar. Bazen istiyoruz, bazen biz gidiyoruz oradan alıyoruz. Normalde avcıyım dağlarda gezerken hem araştırmak için denk geldiğinde böyle farklı farklı kristallik yapıdaki taşları topluyorum, değerlendiriyorum. Yarı değerli süs taşları olsun, araştırıyorum, sertliğini ölçüyorum, özgür ağırlığını ölçüyorum. Uygun mu değil mi araştırıyorum."

"Hepsinin bin bir faydası var"

Yarı değerli taşların sağlık açısından da faydalarının bulunduğunu aktaran Pınarcı, şunları söyledi:

"Sağlık açısından çoğu kişi inanıyor. Yalnız kuvars kristali çok yüksek, radyasyonu emdiği söylenir. Akik taşı rahatlattığı söylenir. Hepsinin bin bir faydası var. Çoğu kişi de bunun görseline, doğanın gerçek sanatına, içindeki görsel manzaralarına hayran kalıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz."

Yozgat\'ta doğadan bulduğu taşlarla geçimini sağlıyor
Kaynak: ANKA

Yozgat, Sanat, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta doğadan bulduğu taşlarla geçimini sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam
13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:37:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta doğadan bulduğu taşlarla geçimini sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement