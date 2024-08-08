Yozgat\'ta doğadan bulduğu taşlarla geçimini sağlıyor

Yerel

Türkiye\'nin yanı başında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta uzun süre market işleten 39 yaşındaki Emin Sinan Pınarcı, iş yerini kapattıktan sonra doğadan bulduğu yarı değerli taşları işleyip, takı ve süs eşyası yaparak geçimini sağlıyor. Hobi olarak başladığı taşları makine yardımı ile işleyerek sanata dönüştüren Pınarcı, yol kenarında evinin önünde kurduğu tezgahında gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Yozgat'ta market işletmeciliği yapan Emin Sinan Pınarcı, yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle iş yerini kapattıktan sonra boş zamanlarında dolaştığı dağlarda bulduğu taşlarla ilgilenmeye başladı. Taşların özelliklerini araştıran Pınarcı, doğadan topladığı taşlara şekil verip, sanata dönüştürdü. Kendi kendine yaptığı takı ve süs eşyaları beğenilince de makine alıp, evinin önünde açtığı tezgahta gelen talepleri karşılamaya çalışan Pınarcı, ekmeğini de taştan çıkarmaya karar verdi, Yozgat'ta doğada bulunan taşları toplayıp, hobi olarak başladığı sanatını geliştirmeye çalışıyor.

"Hobi olarak başladım, üretime geçtim"

Emin Sinan Pınarcı, şöyle konuştu:

"Önceden marketçiydim, esnaftım, bıraktıktan sonra doğal taşa döndüm, hobi olarak başladım, üretime geçtim. Artık bir çakıl taşından ne üretebilirsek veya nasıl bir faydamız olursa nasıl sanata dönüştürürsek, doğal taşlar, yarı değerli taşları, değerli taşları insanların hizmetine sunmaya çalışıyorum. Şu an kolye, anahtarlık, masaüstü dilim, makinem bunlara uygun. İlerleyen zamanda geliştirirsem daha da farklı ürünler çıkarmaya çalışacağız. Kan taşı, Opal, Ametis, Damarlı Agat, Tentiritli Agat böyle farklı farklı çıktıkça değerlendiriyoruz, Sitrin kristalleri, kuars kristalleri. Aydıncık ilçemizde doğal taş, maden ocaklarımız var ametis, jasper oradan geliyor, oradan getiriyorlar, oradan gönderiyorlar. Bazen istiyoruz, bazen biz gidiyoruz oradan alıyoruz. Normalde avcıyım dağlarda gezerken hem araştırmak için denk geldiğinde böyle farklı farklı kristallik yapıdaki taşları topluyorum, değerlendiriyorum. Yarı değerli süs taşları olsun, araştırıyorum, sertliğini ölçüyorum, özgür ağırlığını ölçüyorum. Uygun mu değil mi araştırıyorum."

"Hepsinin bin bir faydası var"

Yarı değerli taşların sağlık açısından da faydalarının bulunduğunu aktaran Pınarcı, şunları söyledi:

"Sağlık açısından çoğu kişi inanıyor. Yalnız kuvars kristali çok yüksek, radyasyonu emdiği söylenir. Akik taşı rahatlattığı söylenir. Hepsinin bin bir faydası var. Çoğu kişi de bunun görseline, doğanın gerçek sanatına, içindeki görsel manzaralarına hayran kalıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz."