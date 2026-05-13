Yozgat'ta "Eğrice" Etkinliği Yağışlar Nedeniyle Gecikmeli Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta "Eğrice" Etkinliği Yağışlar Nedeniyle Gecikmeli Yapıldı

13.05.2026 17:23  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta her yıl 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen Hıdırellez etkinliği, bu yıl yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterdi, katılımcılara mercimekli bulgur pilavı ve konserler sunuldu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Her yıl 6 Mayıs'ta Yozgat Milli Park Çamlık'ta kutlanan ve halk arasında "Eğrice" olarak da bilinen Hıdırellez etkinliği, yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterirken, ikram edilen mercimekli bulgur pilavını almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gecikmeli olarak Hıdrellez kutlaması yapıldı. Etkinlikte dilek ağacı kurulup, ateş yakıldı, çocuklara yönelik oyunlar oynandı. Katılımcılara mercimekli bulgur pilavı ikram edilirken, çalınan davullarla birlikte yerel sanatçılar konser verdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yağışlar sebebiyle programın ertelendiğini ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldığı açıkladı. Programda belediyeye alınan yeni hizmet araçlarının da tanıtımını yapan Arslan, sınırlı imkanlarla en güzeli yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kentteki eksikleri bildiklerini, onları da yapacaklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Herkes gene yol diyecek, çukur diyecek. Çukurun yeri başka, bunun yeri başka. Tabii ki hepsini biliyoruz. Onları da yapacağız. Asfaltı da yapacağız. Onu yapmamız buna engel değil. Bunu yapmamız bir başka şeye engel değil. İnşallah altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt konusunda da Yozgat'ta hızlı bir çalışma yapacağız. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizi, çocuklarımızı eğlendirmek istiyoruz. Hafta sonu olsa belki daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi iklim şartları sebebiyle bugün yapıyoruz. Güzel eğlenceler var. Ümit ediyorum yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, büyüğüyle herkes burada kendinden bir şeyler bulacak. Geçmişten bir şey bulacak. Güzel eğlencelerimiz var. Konserlerimiz var. Müzik programlarımız var. İnşallah memnun olurlar. Bu arada 19 Mayıs'ın devamında da güzel bir gençlik festivali yapıyoruz. Aynı zamanda geçen yıl birincisini yaptığımız Halk Oyunları Festivali'nin de 21-22 Mayıs'ta ikincisini yapacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 'Eğrice' Etkinliği Yağışlar Nedeniyle Gecikmeli Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:12:01. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta "Eğrice" Etkinliği Yağışlar Nedeniyle Gecikmeli Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.