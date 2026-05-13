Yozgat'ta "Eğrice" Etkinliği Yağışlar Nedeniyle Gecikmeli Yapıldı

(YOZGAT) - Her yıl 6 Mayıs'ta Yozgat Milli Park Çamlık'ta kutlanan ve halk arasında "Eğrice" olarak da bilinen Hıdırellez etkinliği, yağışlar nedeniyle gecikmeli olarak Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterirken, ikram edilen mercimekli bulgur pilavını almak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gecikmeli olarak Hıdrellez kutlaması yapıldı. Etkinlikte dilek ağacı kurulup, ateş yakıldı, çocuklara yönelik oyunlar oynandı. Katılımcılara mercimekli bulgur pilavı ikram edilirken, çalınan davullarla birlikte yerel sanatçılar konser verdi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan yağışlar sebebiyle programın ertelendiğini ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldığı açıkladı. Programda belediyeye alınan yeni hizmet araçlarının da tanıtımını yapan Arslan, sınırlı imkanlarla en güzeli yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kentteki eksikleri bildiklerini, onları da yapacaklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Herkes gene yol diyecek, çukur diyecek. Çukurun yeri başka, bunun yeri başka. Tabii ki hepsini biliyoruz. Onları da yapacağız. Asfaltı da yapacağız. Onu yapmamız buna engel değil. Bunu yapmamız bir başka şeye engel değil. İnşallah altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt konusunda da Yozgat'ta hızlı bir çalışma yapacağız. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizi, çocuklarımızı eğlendirmek istiyoruz. Hafta sonu olsa belki daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi iklim şartları sebebiyle bugün yapıyoruz. Güzel eğlenceler var. Ümit ediyorum yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, büyüğüyle herkes burada kendinden bir şeyler bulacak. Geçmişten bir şey bulacak. Güzel eğlencelerimiz var. Konserlerimiz var. Müzik programlarımız var. İnşallah memnun olurlar. Bu arada 19 Mayıs'ın devamında da güzel bir gençlik festivali yapıyoruz. Aynı zamanda geçen yıl birincisini yaptığımız Halk Oyunları Festivali'nin de 21-22 Mayıs'ta ikincisini yapacağız."