Yozgat'ta Türk, Ürdün ve İtalyan gençler atıksız mutfak uygulaması yaptı - Son Dakika
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Yozgat'ta Türk, Ürdün ve İtalyan gençler atıksız mutfak uygulaması yaptı

Yozgat\'ta Türk, Ürdün ve İtalyan gençler atıksız mutfak uygulaması yaptı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Ürdün ve İtalya'dan gelen gençler, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte mutfakta buluşarak birbirlerine yemek kültürlerini tanıttı. Ayrıca, en fazla israfın mutfaklarda yapıldığına dikkat çekilerek atıksız mutfak uygulaması gerçekleştirildi.

30.04.2024 15:54
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan gelen 12 genç, Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileriyle birlikte mutfağa girdi; Türk, Ürdün, İtalyan yemekleri yaparak birbirlerine yemek kültürlerini tanıttı. Gençler, en fazla israfın mutfaklarda yapıldığına dikkat çekti, atıksız mutfak uygulaması konusunda uygulama yaptı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2014 yılında kurulan SORGED, yurt içi ve yurt dışı uygulamalı eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. SORGED tarafından koordine edilen, 'Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı' çerçevesinde yürütülen 'Spor ve Sağlıklı Yaşam' başlıklı proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 gönüllü genç, Yozgat'ta 'atıksız mutfak' uygulaması yaptı. Ürdünlü ve İtalyan gençler, Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileriyle, mutfakta bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Yozgat MYO Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisi Yağmur Okur, "Yurt dışından gelen misafirlerimize Türkiye'nin yemek kültürünü tanıtıyoruz, sıfır atık projesiyle" diye konuşurken; Ürdün'den gelen Duaa Mehyar da, "Ürdün'den geliyorum. Bugün atıksız mutfak kapsamında kendi ülkemden bir yemeği yapıyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK İSRAF MAALESEF Kİ MUTFAKLARDA YAPILIYOR"

Yozgat Bozok Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Uğur Eren Taşkesen, en fazla israfın mutfaklarda yapıldığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Burası eğitim mutfağımız. Burada SORGED'in yabancı öğrencilerle birlikte mutfakta sıfır atık projesi kapsamında uygulama yapmaktayız. En büyük israf maalesef ki mutfaklarda yapılıyor. Burada gıda ürünlerinin, sebzelerin, meyvelerin artık kısımlarından değerlendirme amaçlı tarifler uyguluyoruz. Aynı zamanda aşçılık programı öğrencilerimiz de burada, yabancı öğrencilerimizle birlikte uygulama yapıyorlar."

"TÜRKİYE, İTALYA VE ÜRDÜN'ÜN YEMEKLERİNİ TANIYORUZ"

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz ise proje çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Bozuk Üniversitesi aşçılık bölümündeyiz. Konumuz atıksız mutfak atölyesi. Burada İtalya ve Ürdün'den Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gelen gönüllülerimizle birlikte atıksız mutfağa dikkat çekmek, israfı önlemek ve geri dönüşebilir bir mutfak haline getirebilmek için atıklarımızı yemek yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye, İtalya ve Ürdün'ün yemeklerini tanıyoruz. Kültür değişimi ile birbirimizin yemeklerini şu anda tadacağız. Dolayısıyla da yurt dışından gelen gönüllülerimiz atıksız mutfağa dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenledik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Türk, Ürdün ve İtalyan gençler atıksız mutfak uygulaması yaptı - Son Dakika

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