Yozgat'ta Hububat Hasadı Erken Başladı, Çiftçiler Endişeli - Son Dakika
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Yozgat'ta Hububat Hasadı Erken Başladı, Çiftçiler Endişeli

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Yozgat'ta bu yıl hububat hasadı havaların kurak gitmesi nedeniyle 15 gün erken başladı. Çiftçiler, ürünlerini nereye ve nasıl teslim edecekleri konusunda belirsizlik yaşayarak endişeli bir şekilde hasada başladılar. Artan maliyetler, düşük taban fiyatı, kuraklık ve doğal afetlerin tarım alanlarına verdiği zararlar çiftçileri zor durumda bıraktı. Yozgat'ta buğday ve arpa ekimi yapılan yaklaşık 3 milyon 500 bin dekar alanda çiftçiler, tarlalarında kalan mahsullerini bir an önce kaldırmak için gece gündüz çalışıyorlar. Ancak ürünlerini satmakta yaşadıkları belirsizlik nedeniyle endişeli olan çiftçiler, devletin bu konuya el atmasını ve çözüm bulmasını bekliyorlar.

11.06.2024 11:36
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bu yıl hububat hasadı havaların kurak gitmesi nedeniyle 15 ün erken başladı. Çiftçiler, tarlasından aldığı ürünü nereye, nasıl teslim edeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle de endişeli.

Yılda ortalama 3 milyon 500 bin dekar alanda hububat ekiminin yapıldığı Yozgat'ta, artan maliyetler, maliyetin altında verilen taban fiyat, kuraklık ve son olarak dolu, yağmur, sel gibi etkenlerin tarım alanlarına verdiği zarar nedeniyle çiftçi sezona buruk başladı.

Yozgat'ta her yıl yaklaşık 2 milyon 884 bin dekarda buğday, 650 bin dekarda arpa ekimi yapılıyor. Bu yıl oldukça zor bir süreçten geçen çiftçi, kuraklık, yağmur, dolu ve sel sonrasında tarlasında kalan, biçilebilecek durumdaki mahsulünü bir an önce kaldırabilmek için gece gündüz tarlada çalışmaya başladı. Yozgat'ta iklim koşulları daha yumuşak olan Yerköy bölgesinde hasat, arpa ile başladı. Arpa hasadı sonrasında ise buğday hasadına başlanılacak. Erken hasada başlayan çiftçi, tarlasından aldığı ürünü nereye, nasıl teslim edeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle de endişeli.

"Geçen sene mazot 24-25 liraydı, bu sene 40 küsür lira; şu anda arpa yine aynı fiyat"

Yerköy'de biçerdöver işletmecisi Fatih Biçer, arpa hasadına bu yıl 15 gün erken başladıklarını, sıcaklık nedeniyle ürünün yanmaması için gece gündüz çalışıp, hasadı biran önce bitirmeye çalıştıklarını söyledi. Biçer, şöyle konuştu:

"Hasat 15 gün erken başladı bu sene, havaların sıcaklığından dolayı, iklim kuru gitti. İklimin kuru gitmesinden dolayı da erken başladı. Bu sene hem kuru gidiyor hem bazı bölgelerimizde dolu yağış çok etkili olduğu için zararımız da çok. Çiftçilerimizin hiçbirinin de yüzü gülmüyor. Hem nereye satacağız diye düşünüyorlar, hem fiyat olarak hem ekim maliyetini kurtaramadıkları için o da her şeyi etkiliyor. Otomatikman bizi de etkiliyor, biçerdövercileri de etkiliyor. Hiçbir şeyin tadı tuzu yok, bakalım ne olacak, hayırlısı. Arpa 7 lira, devlet desteği ile 8 lira geçen sene de aynı fiyattı. Geçen sene mazot 24-25 liraydı, bu sene 40 küsur lira şu anda, arpa yine aynı fiyat. Geçen sene de 24 liraya mazot aldığınız zaman dönümünü 100 liraya biçiyorduk, bu sene 42 lira ve artı 8-10 lira daha zam var diyorlar, gece korkulu rüyamız oldu bu zam işi. Şu anda 130 liraya biçiyoruz. Yüzde 100 mazot farkı var ama biçim fiyatına yüzde 30 gibi bir fark geldi. Çiftçiye söylüyorsun, o da diyor, 'ben geçen sene kaç liraya arpayı verdim de bu sene kaç liraya verebilirim ki, kaç liraya biçtireyim' diyor. Herkes haklı. Devletimizin bir an önce bu işe bir el atması lazım aslında. Ne olacak? Herkes düşünceli. Biçerdöveri çalıştırmazsak mahsul tarlada, mahsulü biçsek çiftçi ben nereye satayım şu anda, özel silo var bizim burada, devletin yerleri daha açılmadı. Yarın açılacakmış büyük bir ihtimal ama yerler dolu diyorlar. Herkes bir düşüncede, hem fiyat olarak hem satış olarak herkesi dert içinde bakalım ne olacak, hayırlısı."

Kaynak: ANKA

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