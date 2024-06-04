Yozgat'ta Hububat Hasadı Öncesi Çiftçiler ve Biçerdöverciler Zor Günler Yaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Hububat Hasadı Öncesi Çiftçiler ve Biçerdöverciler Zor Günler Yaşıyor

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Yozgat'ta hububat hasadı öncesi çiftçiler, kuraklık nedeniyle ekinlerin zarar görmesi ve biçim ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Biçerdöverciler ise bakım bedellerini alamama endişesi taşıyor.

04.06.2024 13:51
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Hububat hasadı için geri sayımın başladığı Yozgat'ta çiftçiler, bir yandan kuraklık nedeniyle ekinlerin sıcaktan yanması ve boy vermemesi bir yandan da ekili alanların selden zarar görmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Biçerdöverciler ise biçim ücretlerinin düşük olduğundan yakındı.

Yozgat'ta her yıl yaklaşık olarak 2 milyon 840 bin dekar alana buğday, 650 bin dekar civarında da arpa olmak üzere toplamda 3.5 milyon dekar alanda hububat ekimi yapılıyor. Yozgat'ın da içerisinde yer aldığı İç Anadolu bölgesinde tarım sektörüne bel bağlayanlar, artan maliyetlere rağmen ektikleri tarım alanlarında görülen aşırı kuraklık ve sonrasında da aşırı yağışlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bakımları tamamlanarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hasat için gönderilen biçerdöverciler, biçim ücretlerinin düşüklüğünden yakınırken, biçerdöverlerin bakımını yapan ustalar da harman sonrasında bakım bedellerini alamama endişesi taşıyor.

"Ağlaya ağlaya gittiler buradan biçerdöverciler"

Yerköy Sanayi Sitesi'nde biçerdöver tamiri yapan ustalardan Mustafa Türkmen, şunları söyledi:

"Üç bin tane biçerdöverimiz var. Türkiye'yi temsil eden Yerköy'dür biçer sektöründe. Şu anda revizyon yapıyoruz. Alım satımcıların biçerdöverleri burada kaldı, eski biçerler onlara revizyon yapıyoruz, diğer biçercilerin hepsini gönderdik. Allah razı olsun yeni başkanımız geldi festivalimizi yapmadı bu sene. Onu da söyleyeyim özellikle. Her sene yapıyorduk bu sene yaptırmadı yeni AK Parti Başkanı. Kuraklık olduğu için biraz az, kazanç da çok düşük diyorlar. Ağlaya ağlaya gittiler buradan biçerdöverciler, bu sene. Ürün fiyatları çok düşük, mazot da çok pahalı olduğu için biçerdövercimiz çok perişan bu sene. Özellikle mazot 45 lira olur mu? Biçim fiyatını da doğru düzgün vermemişler Urfa'da, Diyarbakır'da, Hatay'da. Çok perişan biçerciler. Burada da hasat 20 gün sonra kesim başlar, yüzde 100 buralarda başlar. Ekin bu sene yanık, yüzde 70'i yanık. Allah yardım etsin köylüye, çiftçiye. Özellikle de biçerciye yardım etsin."

"Yerköy'de komple herkesin borcu, harcı bu sarı biçerlere bağlı"

Tamirci Adem Okan da şöyle konuştu:

"Türkiye geneli biçerdöverimiz Yerköy'de yapılır. Yerköy'de komple herkesin borcu, harcı bu sarı biçerlere bağlı, evdeki çocuklar bile sarı biçere bakıyor, ekmek parası diye. Onun için herkesin borcu, harcı çok. Ben başta olmak şartıyla 12 bin 500 lira taksidimiz var. Nasıl ödeyeceğiz? Onun gayesine düştük, nasıl ödeyeceğiz, bilmiyoruz. Allah hayırlısını versin. Yardımcımız olsun Mevlam. Bizim Yerköy, Çorum, Çankırı tarafında ekimlerimiz yangın olduğu için biçerdöverlerimiz şu anda para kazanma şansı düşük. Allah çiftçilere yardım etsin. Ne yapacağız, nasıl edeceğiz? Onun gayesindeyiz. Altıncı ayın 20'sinde İç Anadolu Bölgesi'nin sezonu başlıyor, Allah'ın izniyle hasatlarımıza devam edeceğiz."

Yozgat\'ta Hububat Hasadı Öncesi Çiftçiler ve Biçerdöverciler Zor Günler Yaşıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Hububat Hasadı Öncesi Çiftçiler ve Biçerdöverciler Zor Günler Yaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Hububat Hasadı Öncesi Çiftçiler ve Biçerdöverciler Zor Günler Yaşıyor - Son Dakika
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