Yozgat\'ta Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yaralananlar Artıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın neden olduğu buzlanma, hayatı olumsuz etkiledi. Yol ve kaldırımlarda meydana gelen buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan çok sayıda vatandaş, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Doktorlar, soğuk havalarda eller cepte yürünmemesi, kauçuk zeminle ayakkabıların tercih edilmesini öneriyor.

Yozgat'ta bir süredir kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı eksiye düşünce hem yollarda hem de yaya kaldırımlarda gizli buzlanma vatandaşları zor durumda bırakıyor. Nohutlu ve Çamlık tepeleri arasında yer alan bu nedenle engebeli, yokuşu bol olan Yozgat'ta yol ve kaldırımlardaki buzlanma tehlikenin boyutunu da artırıyor. Soğuk hava beraberinde getirdiği buzlanma ile ciddi yaralanma ve sakatlanmalara yol açıyor. Hastanelerin acil servisleri ile ortopedi ve travmatoloji polikliniklerinde kırık, çıkık ve burkulma vakalarında yaşanan artış nedeni ile yoğunluk yaşanıyor.

"HASTALARIMIZA ÖNERİMİZ ELLERİ CEPLERİNDE YÜRÜMEMELERİ"

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hacı Ali Olçar, kar yağışının ardından yaşanılan soğuk havanın yol ve kaldırımlarda buzlanmaya neden olduğunu, bunun sonucunda da kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Olçar, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda don ve buzlanmadan dolayı düşmeye bağlı hastalarımızda artış görmekteyiz. Hastalarımıza önerimiz elleri ceplerinde yürümemeleri ve akşamları görmedikleri zeminde yürümemelerini, mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Buzlu zeminler gözükmeyebiliyor. Ayrıca yaşlıların özellikle dikkat etmeleri, sokağa çıkarsa da bir yakınlarıyla beraber çıkmalarını öneriyoruz. Yaşlı hastalarımızda kalça kırıkları, genç hastalarımızda da el bilek üzerine düşme vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Genç hastalarımız genelde refleksleri iyi olduğu için el-bilek kırıkları oluşuyor ama yaşlı hastalarımızda refleks kabiliyetleri düşük olduğu için kalça kırıkları bu sorunla da karşı karşıya kalıyoruz. Onların da tabi hayat standartları düşüyor. Vakalarımızda son hafta artış söz konusu, çünkü çok buzlanma görmemiştik ama bu hafta itibarıyla buzlanmaların artışıyla da vakalarımız arttı. Özellikle kaydırmaz ayakkabı diyebileceğimiz ayakkabılar önemli, spor ayakkabı kullanılmasını önermiyoruz."

KIRIK, ÇIKIK VAKALARI ARTTI

Düşme sonucunda kolu kırılan Aydın Aydın isimli vatandaş da soluğu hastanede aldı. Buzlu zemine basarak düşmesi sonucunda el bileği kırılan Aydın, aracının egzoz muayenesi için gittiğini, arabadan inip yürürken buzdan kayıp düşmesi sonucunda bileğini kırdığını söyledi.