Yozgat\'ta Kavşak ve Aydınlatma Eksikliği Trafik Kazalarına Sebep Oluyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Tokat bağlantılı devlet yolunun Sorgun ilçesi Araplı beldesi girişine kavşak ve aydınlatma yapılmamasına trafik kazaları yaşandığı gerekçesiyle bölge halkı tepki gösterdi. Bir yılda 10'dan fazla kaza olduğunu belirten belde sakinleri, " İçişleri Bakanlığı'nın gündemdeki her 30 kilometrede bir radar sisteminin amacı ölümlü ya da maddi hasarlı kazaları önlemek için yaptığı bir uygulama ise bizim buradaki seslenişimizde burada maddi, manevi, hasarlı, ölümlü kazaları önlemek" dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı beldesinden geçen Yozgat-Tokat bağlantılı devlet yoluna kavşak ve ışıklandırma yapılmasına yönelik başvurulardan sonuç alamayan bölge halkı, kavşakta toplanarak tepki gösterdi. Özellikle gece kavşağın karanlık olması nedeniyle Tokat istikametinden gelen araçlar ile beldeden çıkış yapan araçların birbirini göremediği, bu nedenle de trafik kazalarının meydana geldiği kaydedildi.

"Bir yılda 10'dan fazla kaza oldu"

Kavşakta toplanan belde halkından bazı vatandaşlar yaşadıkları sorunu şöyle dile getirdi:

Ahmet Kılıç: Belediye bir yıl olmuş dilekçe vermiş, belediyeyi dikkate alan yok. Buradan Kaymakam'a, Vali'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, burayı acilen çözüm getirmesi lazım. Belediye mi ışıklandıracak, burası gece zifiri karanlık. Buna bir çözüm istiyoruz.

Abdullah Alparslan: Devlet yetkililerinden buraya çare istiyoruz, çözüm istiyoruz, aydınlatma istiyoruz, kavşak istiyoruz. Daha önceki başkanlarımızın döneminde verilen dilekçelerden herhangi bir sonuç gelmedi. Artık halk olarak kendimiz dillendirmek istiyoruz. Buraya Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden, beldelerden, kendi belediyemizden destek istiyoruz. Şu ana kadar herhangi bize bir destek de herhangi bir yardımda gelmedi. Halk olarak kendi çaremiz bulma kararı verdik.

Murat Bolat: Bir yıl oldu yolumuz yapılalı. Bir yılda 10'dan fazla kaza oldu. Biz burada ışıklandırma istiyoruz, ana yol üzerinde de bir göbek istiyoruz. Gelen arabalarımız duramıyor. Cep yaptılar ama cep geriyi görmüyor. Gelen arabalar geriyi görmediği için dün gece burada 5 kişi ölümden döndü. Her biri şu an hastanede yatıyor. Devlet büyüklerimizden, belediyemizden biz buranın muntazam bir şekilde geçişinin sağlanması, ışığın yanması, ana yoldan bizim ayrılmamızı istiyoruz. Başka bizim bir meselemiz, buraya toplanmamızın başka bir amacı yok. Amacımız, ölüm olmadan burasının düzenli yapılması.

"Burada bir viyadük olması lazım"

Bayram Sakarya: Kameranın gösterdiği alan düz bir mesafe, araçlar oradan çok hızlı ve suratlı geliyor. Burada bir viyadük olması lazım. Araplı kasabasına giriş buradan üstten viyadük halinde karşıya geçmesi lazım. Cebe girdiği zaman burası gece, ben de geldim gece buraya zifiri karanlık, göz gözü görmüyor. Buraya ortaya direkt dikilecek, beş-altı da projektör takılacak aydınlatması sağlanacak. Vatandaşların buraya gelmese sebebi, siyasi parti veya siyasi başkanı eleştirmek değil. Vatandaşlar kaza yapmasın, başka canlar yanmasın. Komutanlar da burada herkes burada kimsenin burada bir farklı bir amacı yok.

Lokman Atıl: İçişleri Bakanlığı'nın gündemdeki her 30 kilometrede bir radar sisteminin amacı ölümlü ya da maddi hasarlı kazaları önlemek için yaptığı bir uygulama ise bizim buradaki seslenişimizde burada maddi, manevi, hasarlı, ölümlü kazaları önlemek. Buradaki eksik mühendisliğin giderilmesi, milletimizin daha modern bir ülkede yaşadığımızın kanıtı olması için, gelişmiş ülkelerde bu tip kazaların olmamasının ana temel sebebi altyapının düzgün olmasındandır.