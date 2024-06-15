Yozgat'ta kaybolan epilepsi hastası bulunamadı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta kaybolan epilepsi hastası bulunamadı

Yozgat'ta evinden ayrılan ve geri dönmeyen epilepsi hastası Hasan Koç'un arama çalışmalarında izine rastlanamadı. Jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında 20 kilometrekarelik bir alan tarandı ancak sonuç alınamadı.

15.06.2024 10:28
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta 9 Haziran günü evinden ayrılıp, daha sonra geri dönmeyen ve ailesinin ihbarı üzerine başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında epilepsi hastası Hasan Koç (31) isimli şahsın izine rastlanamadı. 11 araç, 92 personelin yanı sıra termal kameralı drone ve jandarma bünyesinde yetiştirilen iz ve kadavra arama köpeği ile bölgede yapılan arama çalışmalarına son verildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin Alicik köyündeki evinden geçtiğimiz Pazar günü ayrılan Hasan Koç, geri dönmeyince ailesi tarafından gidebileceği yerler arandı, izine rastlanılmayınca jandarmadan yardım talebinde bulunuldu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen şahsın bulunabilmesi için geçtiğimiz salı gününden itibaren jandarma, polis, Orman İşletme personeli, Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği, Yozgat, Sivas ve Kastamonu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarında 11 araç, 92 personelin yanı sıra termal kameralı drone ve jandarma bünyesinde yetiştirilen iz ve kadavra arama köpeği görev aldı, 20 kilometrekarelik bir alan tarandı. Akli dengesi yerinde olan şahsın başka bir yere gitmiş olabileceği belirtilerek, bölgedeki alan tarama çalışmaları durduruldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta kaybolan epilepsi hastası bulunamadı - Son Dakika

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