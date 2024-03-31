Yozgat\'ta Oy Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Vatandaş Hayatını Kaybetti

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta, oy verme işlemi devam ederken, bir köyde 76 yaşındaki bir vatandaş oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat il genelinde 300 bin 472 seçmen toplam bin 310 sandıkta oy kullanacak. Yozgat il genelinde, seçime giren partiler tarafından kampanya sürecinde asılan bayraklar, afişler, pankartlar, dün akşam polis gözetiminde söküldü. AKP İl Başkanlığı binası, İlim Yayma Cemiyeti binalarının Cumhuriyet Meydanı'na bakan yüzeyi ve meydan içerisindeki iftar çadırı üzerine asılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev pankartına ise dokunulmadı.

Yozgat'ta oy verme işlemi sorunsuz devam ederken, yaşlı ve rahatsızlığı olan seçmenler okullarda merdivenlere çıkıp, inmekte zorlandı.

"ŞU ANA KADAR DA BİR OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞMADIK"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde oyunu kullanan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çıkışta yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandık. Her şeyden önce hem ilimiz, hem de ülkemiz için inşallah hayırlara vesile olan bir seçim süreci olur. İlimizde de gerek köylerimizde, beldelerimizde 22 beldemizde 13 ilçemizde ve il merkezimizde seçim süreci herhangi bir olumsuzluk olmaksızın devam ediyor. Hem ilimiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olan bir seçim süreci olur. Belediye seçimlerinde olduğu gibi muhtarlık seçimlerinde de çok sayıda adayımız var ve vatandaşımızın tercihi sandığa yansır. Şu ana kadar da bir olumsuz durumla karşılaşmadık, birkaç sürtüşme haricinde ki, onlar da malumlarımız genelde köylerimizde maalesef yaşanan olaylar. Onun haricinde bir olumsuzlukla karşılaşmış da değiliz. İnşallah böyle devam eder."

"2 BİN 100 PERSONELLE GÖREV ALIYOR"

Vali Özkan, il genelinde jandarma ve polislin geniş güvenlik önlemi aldığını hatırlatarak, "Dün gece geç saatlerden itibaren güvenlik güçlerimiz sandık kurulunda görev alan arkadaşlarımız yerlerini aldılar. Şu anda emniyetimiz ve jandarmamız sahada, yaklaşık 2 bin 100 personelle görev alıyor. Ben bu vesileyle gerçekten bu seçimde özveriyle, gayretle görev yapan güvenlik kuvvetlerimize ve sorumluluk bilinciyle sandık kurullarında görev alan kamu görevlisi arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kazasız belasız güzellikleriyle gelip geçen, bir seçim süreci olur" dedi.