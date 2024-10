Yozgat\'ta Şeker Pancarı Sökümü Gecikti

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şeker pancarı sökümü yağışlar nedeniyle gecikmeli başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyerek şeker fabrikalarına teslim ederken, bu yıl kuraklığa bağlı görülen hastalık ve don olayları nedeniyle şeker pancarında verimin önceki yıllara oranla düşük olacağı kaydedildi.

Her yıl 1 milyon 850 bin ton civarında şeker pancarı üretimi yapılarak, Yozgat, Boğazlıyan, Çorum şeker fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşılayan bölge çiftçisi, bu sezon kuraklık, hastalık, sel, don olaylarıyla mücadele etti. Yozgat'ta bu yıl ilkbahar döneminde beklenilen yağışların düşmemesi, sonrasında ise sel ve don olaylarının yaşanması, kuraklığa bağlı olarak bazı bölgelerde hastalık görülmesi nedeniyle verimin düşeceğini belirten çiftçiler, verilen alım fiyatını da yetersiz buldu. Tarladan sökülen pancarın geçen yıllara oranla şimdilik aynı olduğunu aktaran çiftçiler, hastalık ve dona maruz kalan kesimlerdeki verim düşüklüğünün fazla ekim ile telafi edilebileceklerini söylediler.

"Yapmasak iyi ya, yapıyoruz mecburuz, başka yapacağımız iş yok"

Yozgatlı genç çiftçilerden Hacı Ahmet Erciyes, fabrikanın erken söküm avansı ödeyerek alımlara başladığı günlerde yağmur nedeniyle pancar sökümüne geç başlandığını, bu nedenle çiftçinin büyük bölümünün erken söküm avansından da yararlanamadığını söyledi.

Çiftçinin zor günler geçirdiğini vurgulayan Erciyes, "Havalar bu sene kurak gitti. Son zamanda pancar sökümünde yağış olduğu için biraz geciktik. Çok şükür verimimiz iyi Allah'a çok şükür. Biraz pancar fiyatları düşük verildi. Maliyetler, girdi maliyetleri çok yüksek. İlaçtır, gübredir, tohumdur, ton başına verdikleri fiyat ucu ucuna anca kurtarıyor. Yapmasak iyi ya, yapıyoruz mecburuz, başka yapacağımız iş yok. Buğday ekiyoruz, pancar ekiyoruz, nohut ekiyoruz. Bu sene de başladık pancar sökümüne hayırlısıyla. Beklentimiz rekolteyi Allah'ın izniyle alacağız. Bu sene verimler güzel gidiyor şu anda. Bazı kesimlerde hastalık var, kök çürüklüğü hastalığı var. Şu an arazimizde de var o hastalıktan. Belki ondan dolayı verim düşük olabilir ama şu anki söktüğümüzde ortalaması iyi, ne iyi ne kötü, tam orta derecede şu anda" dedi.

"Çiftçi ürettiğinin değerini alamadı bu sene, biraz sıkıntı var"

Çiftçinin ürettiği ürünün değerini alamadığını kaydeden Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, şöyle konuştu:

"2024 yılı erken söküm başladı. Şu an erken söküm primli söküm devam ediyor. 2024 yılı biraz afetli geçtiğinden dolayı, sel felaketi, don başlamıştı ilk etapta ondan dolayı verimde biraz düşüklük var pancarda. Ama neticede çiftçi üretti, bunu satacak. Dönümden altı alanda var, yedi alan da var, sekiz alan da var, daha evveliyata dokuz, on akıllı tohumdan verim alan var ama bu sene fazla gözükmüyor. Şu an itibarıyla şeker oranı biraz düşük geliyormuş, inşallah hayırlı olur. Fiyat açıklandı, fiyat çiftçinin beklediği fiyat değil. Pancar işçiliği çok ağır bir işçilik, ondan dolayı en kötü şartlarda şu an 2 bin 500 lira olması gerekirken, 2 bin 230 lira falan açıklandı. Çiftçi pancardan biraz soğudu. Ama bunu yetkililer büyüklerimiz mutlaka telafi ederler. Yani prim verirler bilmem ne yaparlar, bu çiftçinin ürettiğinin hakkını verirler. Buğdayda biliyorsunuz sıkıntı çektik. Buğday maliyetine gitti benim nazarımda. Çiftçinin elinden çıktıktan sonra da bugün 10 lirayla 12 lira arası seyrediyor buğday. O duruma düşmesin pancar çiftçisi biraz daha ağır bir çiftçi. Onları da soğutmasınlar pancardan, tedbir alınması lazım. Yaklaşık yüzde 20, yüzde 30 oranında verim düşüklüğü ama ekim fazlalığı var. Ekim fazlalığından dolayı onu telafi ederler. Çiftçi ürettiğinin değerini alamadı bu sene, biraz sıkıntı var."