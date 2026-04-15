Yozgat'ta "Evcil Köy" Bünyesinde Kurulan Mama Tesisi Üretime Başladı

(YOZGAT) - Yozgat'ta belediye tarafından hazırlanıp uygulamaya konulan "Evcil Köy" projesi kapsamında kurulan mama üretim tesisi üretime başladı. Sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli yaşam alanı oluşturulmak amacıyla 105 dönüme çıkarılan Evcil Köy sahasında İl Özel İdaresi tarafından kurulan mama üretim tesisinde, günlük 1000-1500 kilogram kedi ve köpek maması üretilecek. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vardiyalı olarak 24 saat çalışılması durumunda da günlük üretimin 2 bin 500 kilograma ulaşabileceğini bildirdi.

Yozgat Belediyesi tarafından hazırlanan Evcil Köy projesi ile mevcut 40 dönümlük alana 65 dönümlük hazine arazisi ilave edildi. Çalatlı bölgesinde İl Özel İdaresi tarafından kurulan sokak hayvanları barınağı kapatılıp, barınakta bulunan köpekler de Evcil Köy'e nakledildi. Sokak hayvanlarının tamamının Evcil Köy'de bakım ve tedavilerinin yapılarak, doğal yaşam ortamında yaşamlarını sürdürmeleri sağlanacak. Evcil Köy projesi içerisinde kedi oteli, hayvan hastanesi, mama üretim tesisi, ziyaretçilerin piknik yapabilecekleri alanlar da yer alıyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, sokak hayvanlarını rehabilite etmek, evcil hayvanları da kimliklendirmek suretiyle kayıt altına almak üzere başlattıkları çalışmanın devam ettiğini bildirdi. Özkan, şunları söyledi:

"Çalışmalarımız neticesinde İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, İl Tarım Orman Müdürlüğümüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz ve insanımızla birlikte hedefimizin de daha ötesine geçerek 20 bin hayvanı barındırabilecek barınaklarımıza eriştik. Hayvanlarımızın bir çoğunluğunu kimliklendirdik. Sokak hayvanlarının toplamasını gerçekleştirdik. Bu konuda en önde yol alan illerden birisi de biziz. Hem israfın önüne geçmek hem de orada barınan hayvanlarımızın iaşesini temin etmek üzere bir de onlar için yurtlarımızdan, cezaevlerimizden toplamakta olduğumuz atık yemeklerle, atık ekmeklerle mama üreteceğimiz bir de tesis kurmamız gerekiyordu. Onu da yakın zamanda gerçekleştirdik. Hayvanların iaşesini, mamalarını temin etmek, hem de israfın önüne geçmek için mama üretim tesisimizi de hayata geçirmiş olduk. Mama üretim tesisimiz günlük olarak 1000-1500 kilogram kapasitede. Vardiyanın 24 saat çalışması durumunda da 2 bin 500 kilograma ulaşabilecek kapasite. Bizler için yeterli, ancak yetmezse bunun için de Sorgun Barınağımıza da Yerköy Barınağımıza da yeni tesisler kurabiliriz."

Özkan, bir yandan sahipsiz hayvanları toplamaya, bir yandan da sahipli hayvanları kimliklendirmeye ve kayıt altına almaya ve aşılarını yapmaya devam ettiklerini bildirerek, "Gerçekten bu süreçte tüm belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz, kurumlarımız, insanımız bize büyük destek verdi. Bu süreç dinamik bir süreç. Bir yandan toplamaya, bir yandan da onları orada rehabilite etmeye devam ediyoruz" dedi.