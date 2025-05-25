Yozgat'ta Üzüm Bağları Yeniden Canlandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Üzüm Bağları Yeniden Canlandırılıyor

Haberin Videosunu İzleyin
25.05.2025 12:10  Güncelleme: 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yozgat\'ta Üzüm Bağları Yeniden Canlandırılıyor
Haber Videosu

Yozgat'ta çiftçinin bir zamanlar önemli geçim kaynaklarından yaş üzüm üretiminin yeniden canlandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, göç nedeniyle bakımı yapılmayıp yok olan üzüm bağlarının ıslah edilip, yeni bağların tesis edilmesi için proje hazırlandı. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, "Maalesef dış göçten dolayı burayı işleyecek insan gücü kalmadığı için bağlarımız kendi kaderine terk edildi. Bu bizi yürekten yaralıyor ve bunun için de biz belediye yönetimini aldıktan sonra birtakım projeler geliştirdik, 'bağlarımıza sahip çıkalım' dedik" diye konuştu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta çiftçinin bir zamanlar önemli geçim kaynaklarından yaş üzüm üretiminin yeniden canlandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, göç nedeniyle bakımı yapılmayıp yok olan üzüm bağlarının ıslah edilip, yeni bağların tesis edilmesi için proje hazırlandı. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, "Maalesef dış göçten dolayı burayı işleyecek insan gücü kalmadığı için bağlarımız kendi kaderine terk edildi. Bu bizi yürekten yaralıyor ve bunun için de biz belediye yönetimini aldıktan sonra birtakım projeler geliştirdik, 'bağlarımıza sahip çıkalım' dedik" diye konuştu.

Yozgat'ta, sofralık yaş üzüm üretimini teşvik etmek, geliştirmek amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan proje kapsamında alan taraması yapıldı.

Hazırlanan proje ile bağcılığın modernize edilerek, canlandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda yerel asma çeşitleri farklı Amerikan asmaları üzerine aşılanıp, bölgeye uygunlukları belirlendi. Yapılan alan taramasında, yöreye özgü yaklaşık 50 farklı çeşit tespit edildi. Ancak bu asmaların çok verimsiz olduğu, gübreleme, bakım işlemlerinin aksatılması, kendi kökleri üzerinde üretim yapılaması nedeniyle, bitkilerin kökleri yiyen "Filoksel" adı verilen bir böceğin, asmalara zarar verdiği kaydedildi.

Tarım alanlarının büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 5. büyük ili konumundaki Yozgat'ta yaklaşık 6 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığı, bu arazilerin büyük çoğunluğunun tarla bitkilerine ayrıldığı, bağcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile bölge üreticisine ve ekonomiye büyük katkı sağlanabileceği ifade edildi.

"Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte iki aşamalı bir proje hazırladık"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesindeki üzüm bağlarının yeniden ihya edilebilmesi amacıyla çalışma başlatan Belediye Başkanı Sami Eroğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin memleketi kendine güzeldir ama bizim Bahadın apayrıdır, bizim için. Sadece bizim için değil Bahadın, dostları için de ayrıdır. Bu gördüğünüz bağlar yaklaşık 1400 dönümlük, bundan 40 yıl önce 50 yıl önce herkes bağına çok güzel bakardı, herkes üzümünden, pekmezine, kabaklısından, şakırdaklısına, ekşisine kadar üzüm ve türevlerini çok güzel üretirlerdi, evin ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Maalesef dış göçten dolayı burayı işleyecek insan gücü kalmadığı için bağlarımız kendi kaderine terk edildi. Bu bizi yürekten yaralıyor ve bunun için de biz belediye yönetimini aldıktan sonra birtakım projeler geliştirdik, 'bağlarımıza sahip çıkalım' dedik. Atalarımızın dediği gibi, 'bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' mantığından hareketle 'bu bağlar bizimdir' dedik ve üniversitelerimizle ortak çalışmalar yapmaya başladık."

Öncelikle Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iki aşamalı bir proje hazırladıklarını anlatan Başkan Eroğlu, "Eğitim aşamasını ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte ve bir Avrupalı ortakla hazırladık projeyi, sunduk. İkinci aşamasında Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla Konya Ovası Projesi ile 20 dönümlük bir örnek bağ yapmak üzere prensipte anlaştık, bunu resmiyete de aktaracağız. Başvurumuzu yaptık, henüz sonuçlanmadı. Dilerim olumlu sonuçlanır ve biz bu 1400 dönümlük, herhangi bir ilaç görmemiş, kimyasal görmemiş organik toprakları tekrar sadece bağcılık için değil, modern tarım için açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sami Eroğlu, endüstriyel değeri olan, katma değerli ürünleri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunlardan bir tanesi, genç bir girişimci kadınımız olan Gül Akyol hanımla başlattığımız Çilek Bahçesi projesi. İki dönümlük çilek bahçesini son derece güzel bir şekilde uyguladı Gül Hanım. Onun dışında hobi bahçesi mantığıyla vatandaşlarımız bağlarına sahip çıkarken aynı zamanda eski asmaları da kökleri de canlandırdı. Yeni üzüm cinslerini de Bahadın'a getirdi ve burayı tekrar eski görkemine kavuşturmak istiyoruz" dedi.

"Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi ile ilgili bir proje hazırladık"

Belediye Başkanı Eroğlu, tıbbi aromatik bitkilerin üretminin yanında işlenerek pazara sunulmasıyla ilgili de bir proje hazırladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Erciyes Üniversitesi'nde danışman hocamızla birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi ile ilgili bir proje hazırladık. Çevre Bakanlığı üzerinden Avrupa Birliği'ne sunduk. Bugünlerde onun da sonuçlanmasını, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 80 dönüm bir alana tıbbi ve aromatik bitkilerden ekeceğiz ama ekmenin ötesinde onu işleyecek bir tesis de kurmayı planlıyoruz. Bu hem geleneksel tarım için bir alternatif bir açılım sağlayacak hem de Bahadın da bir istihdam yaratacak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Bahadın, Ekonomi, Üretim, Bağlar, Sorgun, Yozgat, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Üzüm Bağları Yeniden Canlandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı

12:28
İstanbul’da anlaşmaya varılmıştı Rusya-Ukrayna arasında en büyük esir takası tamamlandı
İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasında en büyük esir takası tamamlandı
11:15
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı
10:05
5 bin tonluk savaş gemisi Kim’in gözleri önünde düştü
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
09:09
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
10:22
Yunan basını faturayı Ergin Ataman’a kesti
Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 13:11:11. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Üzüm Bağları Yeniden Canlandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.