Yozgat\'ta Üzüm Bağları Yeniden Canlandırılıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta çiftçinin bir zamanlar önemli geçim kaynaklarından yaş üzüm üretiminin yeniden canlandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, göç nedeniyle bakımı yapılmayıp yok olan üzüm bağlarının ıslah edilip, yeni bağların tesis edilmesi için proje hazırlandı. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, "Maalesef dış göçten dolayı burayı işleyecek insan gücü kalmadığı için bağlarımız kendi kaderine terk edildi. Bu bizi yürekten yaralıyor ve bunun için de biz belediye yönetimini aldıktan sonra birtakım projeler geliştirdik, 'bağlarımıza sahip çıkalım' dedik" diye konuştu.

Yozgat'ta, sofralık yaş üzüm üretimini teşvik etmek, geliştirmek amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan proje kapsamında alan taraması yapıldı.

Hazırlanan proje ile bağcılığın modernize edilerek, canlandırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda yerel asma çeşitleri farklı Amerikan asmaları üzerine aşılanıp, bölgeye uygunlukları belirlendi. Yapılan alan taramasında, yöreye özgü yaklaşık 50 farklı çeşit tespit edildi. Ancak bu asmaların çok verimsiz olduğu, gübreleme, bakım işlemlerinin aksatılması, kendi kökleri üzerinde üretim yapılaması nedeniyle, bitkilerin kökleri yiyen "Filoksel" adı verilen bir böceğin, asmalara zarar verdiği kaydedildi.

Tarım alanlarının büyüklüğü bakımından Türkiye'nin 5. büyük ili konumundaki Yozgat'ta yaklaşık 6 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığı, bu arazilerin büyük çoğunluğunun tarla bitkilerine ayrıldığı, bağcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile bölge üreticisine ve ekonomiye büyük katkı sağlanabileceği ifade edildi.

"Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte iki aşamalı bir proje hazırladık"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesindeki üzüm bağlarının yeniden ihya edilebilmesi amacıyla çalışma başlatan Belediye Başkanı Sami Eroğlu, şunları kaydetti:

"Herkesin memleketi kendine güzeldir ama bizim Bahadın apayrıdır, bizim için. Sadece bizim için değil Bahadın, dostları için de ayrıdır. Bu gördüğünüz bağlar yaklaşık 1400 dönümlük, bundan 40 yıl önce 50 yıl önce herkes bağına çok güzel bakardı, herkes üzümünden, pekmezine, kabaklısından, şakırdaklısına, ekşisine kadar üzüm ve türevlerini çok güzel üretirlerdi, evin ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Maalesef dış göçten dolayı burayı işleyecek insan gücü kalmadığı için bağlarımız kendi kaderine terk edildi. Bu bizi yürekten yaralıyor ve bunun için de biz belediye yönetimini aldıktan sonra birtakım projeler geliştirdik, 'bağlarımıza sahip çıkalım' dedik. Atalarımızın dediği gibi, 'bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' mantığından hareketle 'bu bağlar bizimdir' dedik ve üniversitelerimizle ortak çalışmalar yapmaya başladık."

Öncelikle Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iki aşamalı bir proje hazırladıklarını anlatan Başkan Eroğlu, "Eğitim aşamasını ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte ve bir Avrupalı ortakla hazırladık projeyi, sunduk. İkinci aşamasında Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla Konya Ovası Projesi ile 20 dönümlük bir örnek bağ yapmak üzere prensipte anlaştık, bunu resmiyete de aktaracağız. Başvurumuzu yaptık, henüz sonuçlanmadı. Dilerim olumlu sonuçlanır ve biz bu 1400 dönümlük, herhangi bir ilaç görmemiş, kimyasal görmemiş organik toprakları tekrar sadece bağcılık için değil, modern tarım için açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sami Eroğlu, endüstriyel değeri olan, katma değerli ürünleri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunlardan bir tanesi, genç bir girişimci kadınımız olan Gül Akyol hanımla başlattığımız Çilek Bahçesi projesi. İki dönümlük çilek bahçesini son derece güzel bir şekilde uyguladı Gül Hanım. Onun dışında hobi bahçesi mantığıyla vatandaşlarımız bağlarına sahip çıkarken aynı zamanda eski asmaları da kökleri de canlandırdı. Yeni üzüm cinslerini de Bahadın'a getirdi ve burayı tekrar eski görkemine kavuşturmak istiyoruz" dedi.

"Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi ile ilgili bir proje hazırladık"

Belediye Başkanı Eroğlu, tıbbi aromatik bitkilerin üretminin yanında işlenerek pazara sunulmasıyla ilgili de bir proje hazırladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Erciyes Üniversitesi'nde danışman hocamızla birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi ile ilgili bir proje hazırladık. Çevre Bakanlığı üzerinden Avrupa Birliği'ne sunduk. Bugünlerde onun da sonuçlanmasını, olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 80 dönüm bir alana tıbbi ve aromatik bitkilerden ekeceğiz ama ekmenin ötesinde onu işleyecek bir tesis de kurmayı planlıyoruz. Bu hem geleneksel tarım için bir alternatif bir açılım sağlayacak hem de Bahadın da bir istihdam yaratacak."