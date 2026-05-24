YRP'den adalet vurgusu: Çağda adalet yok
YRP'den adalet vurgusu: Çağda adalet yok

24.05.2026 16:19
YRP Genel Başkan Yardımcısı Osmanoğlu, CHP kurultayına ilişkin 'mutlak butlan' kararını eleştirerek adaletsizliğe dikkat çekti, cumhurbaşkanı adaylarının Fatih Erbakan olduğunu ve geri adım atmayacaklarını söyledi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararını anımsatarak, "Halihazırda Özgür Özel ve ekibini bu tarafta alaşağı edip, kongreyi kabul etmeyerek o tarafta o günkü Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar göreve getirdi. Mahkeme kararıyla tabii. Bu nasıl oldu? Vallahi biz söylüyoruz; yargıda adalet, paylaşımda adalet, yönetimde adalet, hukukta adalet, çarşıda adalet, esnafta adalet. Adaletin olmadığı bir çağın içerisindeyiz maalesef" dedi.

YRP Çorum İl Başkanlığı Mayıs Ayı İl Divan Toplantısı Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Osmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararının sonuçlandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Halihazırda Özgür Özel ve ekibini bu tarafta alaşağı edip, kongreyi kabul etmeyerek o tarafta o günkü Genel Başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar göreve getirdi. Mahkeme kararıyla tabii. Ya bu nasıl oldu? Vallahi biz söylüyoruz; yargıda adalet, paylaşımda adalet, yönetimde adalet, hukukta adalet, çarşıda adalet, esnafta adalet… Adaletin olmadığı bir çağın içerisindeyiz maalesef. Zamanlama manidar değil, çok hesaplı. Bu yılın sonunu bulmaz, ülkede seçim olur. Evet, bu yılın sonunu bulmaz. Artık CHP'ye yapılması gereken yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri hepinizin bildiği gibi parlamento seçimleriyle birlikte yapılır."

"KESİNLİKLE ADAYIZ, GERİ ADIM ATMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı adayımız Fatih Erbakan Beyefendi. Biz açıkladık. Şu an cumhurbaşkanı adayını açıklayan tek parti Yeniden Refah Partisi'dir. Milli Görüş'ün karargahında bu açıklanmıştır, nettir. Şimdi bazıları soruyor ki; '2023'teki gibi mi?' Hayır, Müslüman bir yerden bir defa döner, ikinci defası artık onun tartışmasına yol açar. Kesinlikle adayız, geri adım da atmıyoruz.

"MİLLETİ ZEKAT VERECEK DURUMDAN ÇIKARDINIZ"

Türkiye'nin emeklisine bakıyoruz, memuruna bakıyoruz, duluna, yetimine bakıyoruz, şehit ailesine bakıyoruz. Herkes ekonomik sıkıntı içerisinde. Emeklinin 20 bin lira maaşı, dulun yetimin 7 bin lira maaşı, öbür tarafta engellinin 4 bin lira maaşı... O da bir yerden maaş geldiği zaman kesiliyor. Babasına bir yerden maaş geldiği zaman o evden engellinin 4 bin lirasını devlet anında kesiyor. O kadar disiplinli ki para disiplini var, anında kesiyor.

Maalesef milleti gerçekten zekat verecek durumdan çıkarmış, zekat alacak duruma getirmiş bir hükümetle baş başayız,  24 yılın sonunda. Neler oluyor? Bunlar diyorlar ki biz bu ülkede 5 milyon kişiye bakıyoruz. Ne yolla bakıyorsunuz siz? Sosyal dayanışma vakıflarıyla. Hani eskiden fak-fuk-fon diyorduk ya, onlarla.

"ÖVÜNÜLECEK DEĞİL, UTANILACAK ŞEYLER"

Peki siz hiç utanmıyor musunuz? 24 yıldır siz bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Hala daha 5 milyon insana ay başı pirincini, makarnasını, zeytinyağını, salçasını, çayını veriyorsunuz. Aslında çok düşündürücü şeyler. Övünülecek değil, gerçekten utanılacak şeyler.

Ve öyle saçma kuruluşlar kurdular ki TÜİK diye bir yeri kurdular. Türkiye İstatistik Kurumu ne işe yarıyor? Temmuz ayında memurlara zam verileceği zaman o ay en düşük enflasyonu çıkarmak durumunda. Yedinci, sekizinci başkanı atadılar. Niye? 'Şunu yapacağım' diyor. Çamaşır mandalı, pinpon topu, tenis topu… Bunları alacaksın. Yahu milletin başka işi yok. Masa tenisi topuyla, raketiyle uğraşacak. Millet AŞ bulamıyor yemeye. Bunlar getirmiş sosyete oyunlarını, tenis kortunu vesaireyi. Onların ortalamasına baktığınız zaman gerçekten bu ülkede enflasyon yok gibi.

Ama gerçek enflasyon bugün açıklanana bakıldığı zaman yüzde 42. Vatandaşa yansıyan yüzde 100'ü geçiyor maalesef. Ekonomistler bunu diyor.

TÜİK bu işte bu işin gazını alıyor. Memurlara zam vermemek için temmuz ayında TÜİK devreye giriyor. Eğer bunu başarıyla yaparsa TÜİK Başkanı bir yıl daha başkanlığa devam ediyor. Yapamazsa onu alıyor, öbürünü veriyor. Böyle bir alışkanlık oldu maalesef bu ülkede."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
