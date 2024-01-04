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YSK, yerel seçimler için seçmen listelerini askıya çıkardı - Son Dakika
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YSK, yerel seçimler için seçmen listelerini askıya çıkardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listelerini muhtarlıklara gönderdi. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapabilecek ve itirazda bulunabilecek. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, vatandaşları seçmen listelerini kontrol etmeye ve gerekli güncellemeleri yapmaya çağırdı. Ayrıca, e-devlet üzerinden adres kontrolü yapılması önerildi. Muhtarlık binalarına ulaşamayan vatandaşlar, e-devlet üzerinden kayıtlı oldukları adresleri kontrol edebilecekler.

YSK, yerel seçimler için seçmen listelerini askıya çıkardı
04.01.2024 - 15:11,
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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri muhtarlıklara gönderildi.

31 Mart'ta mahalli idareler seçimleri için seçim süreci başladı. Seçmen listelerinin 4 Ocak tarihinde askıya çıkması ile seçmenler için bilgilerin sorgulama ve itiraz dönemi de başladı. Buna göre 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Oy kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin olup olmadığını kontrol etmesini isteyen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, seçmen listelerinin sorguya çıkmasındaki temel amacın oy kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin olup olmadığını belirlemesi ve kontrol etmesi olduğunu ifade etti.

17 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirileceğini dile getiren Erenoğlu, "Tüm vatandaşlarımıza bu hassasiyete ve duyarlılığa davet ederek seçmen listelerinin kontrolüne konusunda uyarıda bulunmak isterim. Bu askı süresi içerisindeki yapılacak itirazlar varsa itirazlar, aynı zamanda da tabi ki görme engelli, ortopedik engelliler, yatalak hastalar içinde yine Yüksek Seçim Kuruluna beyan edilmek üzere bir form var. Bu formlar doldurularak muhtarlıklara bırakılacak muhtarlıklar eliyle de İlçe Seçim Kurumu Başkanlığına verilecek. Varsa raporlarıyla beraber vasisi tarafından da aynı şekilde geçerli ve aynı zamanda yatalak olan hastaların bulunduğu konutlara da özel sandık gönderiliyor. Bu o gerçekten takdire şayan bir çalışma biçimi. Yani tüm vatandaşlık haklarını herkesin sonuna kadar kullanması için Yüksek Seçim Kurulunun uyguladığı doğru bir karar" diye konuştu.

Muhtarlık binalarına ulaşamayan vatandaşların "e-devlet" üzerinden kayıtlı oldukları adresleri kontrol edebileceklerini belirten Erenoğlu, "Herkeste e-devlet şifresine sahip, oradan kontrollerini yapabilirler. Muhtarlıklarda da olabilir. Fakat seçmen listeleri özel bilgiler içeriyor. Belgelerde adresi, adı, soyadı yazıyor. Burada kötü niyetli olan kişiler de olabilir. Dışarıya asılan belgelerin yani muhtarın ve azalar tarafından dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü her geçen gün biliyorsunuz yeni bir dolandırıcılık olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşın güvenliği için artık bu çağda 100'üncü yıla girdiğimiz bu dönemde de elektronik ortamı kullanıyoruz. Bizler de dijital olarak sisteme girebiliyoruz. Harici disklerimize seçmen listeleri yükleniyor. Adettir deniliyor askı listesi ama hani belki benim mahalle sayım seçmen sayım az olduğu için bir, iki liste olarak kullanıyorum ama hani listelerin askıya asılmasının dışında bizzat kendim kontrol ederek işaretleyerek emin olmak istiyorum" dedi.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

17 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel YSK, yerel seçimler için seçmen listelerini askıya çıkardı - Son Dakika


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