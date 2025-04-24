Yukarıda Yakutiye Nüfus Müd. Açık

Erzurum Valiliği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sebebiyle Yakutiye İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık tutulması ile ilgili açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanlığınca yıl içerisinde gerçekleştirilen çeşitli sınavların uygulanmasında, adayların "Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli Pasaport" belgelerinden herhangi birini yanlarında bulundurmaları zorunluluğu bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle, kimlik belgelerini kaybeden adaylar, hafta sonu sınavlarında, nüfus müdürlüklerinin kapalı olması sebebiyle yeni kimlik belgesi temin edememekte ve sınava giriş yapamamaktadırlar. Bu durum, adayların mağduriyetine yol açmaktadır. Söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi ve öğrencilerimizin sınavlara sorunsuz bir şekilde erişiminin sağlanması amacıyla, İlimiz dahilinde belirli İlçe Nüfus Müdürlüklerinin, ÖSYM tarafından ilan edilen sınav takviminde belirtilen hafta sonlarında (Cumartesi ve/veya Pazar günleri), belirli saatler arasında açık bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında (HMGS/1) 07.00-10.00 saatleri Yakutiye İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık bulundurulacaktır" denildi. - ERZURUM