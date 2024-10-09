Yükseköğretim akademik yılı, gerçekleşen törenle başladı

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2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplu akademik yıl açılış töreninde; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri ile öğrenciler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında eğitimin Türkiye'nin geleceği için taşıdığı öneme vurgu yaparken, Anadolu'nun bin yıllık eğitim geleneğine dikkat çekti. Erdoğan, "Ecdadımız kurduğu eğitim müesseseleriyle tarihin her dönemine ışık tutmuştur" diyerek, Nizamiye Medreseleri örneğini verdi. Ayrıca, ilme ve bilime verilen değerin, bir ülkenin geleceği için hayati olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversiteler Bilimin Can Damarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin bilgi üreten ve insanlığın ortak mirasına katkıda bulunan kurumlar olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bilimsel yayın sıralamasında önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Erdoğan: "Türk üniversitelerine yakışan, kısa vadede bilimsel yayınlarda ilk 10'a girmektir" diyerek hedefi ortaya koydu. Ayrıca TEKNOFEST gibi gençleri teknolojiye yönlendiren projelerin umut verici olduğunu dile getirdi.

Yabancı Öğrencilerin Katkısı ve Üniversitelerin Uluslararası Rolü

Erdoğan, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının 2002 yılında 16 bin iken bugün 340 bini aştığını belirterek, bu öğrencilerin Türkiye ekonomisine yıllık 3 milyar dolarlık katkı sağladığını açıkladı. Üniversitelerin bu alandaki gelişimini sürdüreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde daha fazla uluslararası iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

YÖK Başkanı Özvar: "Türkiye'yi Küresel Bir Araştırma Merkezi Yapmayı Amaçlıyoruz"

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, akademik yılın tüm öğrenci, akademisyen ve idari personel için hayırlı olmasını diledi. Gazze'de yaşanan katliamı kınayarak, Türkiye'nin baskı gören uluslararası akademisyen ve öğrencilere kapılarını açtığını belirtti.

Başkan Özvar, Türkiye'nin yapay zeka ve bilişim alanlarında Avrupa'da öne çıktığını, uluslararası öğrenci sayısında 500 bine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. Araştırma ve yenilikçilik odaklı programlarla Türkiye'yi küresel bir araştırma merkezi yapmayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Özvar, yükseköğretimde kaliteyi artırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ayrıca Türkiye- Azerbaycan Üniversitesinin faaliyete geçtiğini belirten Özvar, üniversitelerin dijital ve yeşil beceriler kazandırma hedefleri doğrultusunda yeni programlar hazırladıklarını belirterek, Türkiye'nin uluslararası sıralamalarda daha da yükselmesi için stratejik hedefler koyduklarını da sözlerine ekledi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Eğitimdeki Reformlar, Ülke Yükseköğretimi İçin Büyük Bir Fırsat Taşıyor"

Törene katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı eğitim reformlarının Türkiye'nin yükseköğretim sistemi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Üniversitelerin sadece bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumun gelişiminde stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, Atatürk Üniversitesinin de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz gerek bilimsel yayınlardaki artışı gerekse gençlerimizi ulusal ve uluslararası arenada başarıya taşıyan projeleriyle Türkiye'nin bilimsel ilerlemesine katkı sunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol haritası doğrultusunda, üniversitelerimizin kısa vadede bilimsel yayınlarda dünyada ilk 10'a girmesi hedefi, bizler için hem motive edici hem de ulaşılabilir bir amaçtır" dedi.

Kültürlerarası Etkileşim, Akademik Başarıyı Güçlendiren Önemli Unsurlardan Biridir

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alanda da önemli adımlar attığını belirterek: "Yabancı öğrenci sayımızda kaydedilen artış, üniversitemizin küresel ölçekte bilimsel kaliteye verdiği önemin ve uluslararası iş birliklerine açık yapısının bir göstergesidir. Uluslararası öğrenciler, kültürlerarası etkileşimi ve akademik başarıyı güçlendiren önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın yabancı öğrenci hareketliliğine ilişkin vurgusu, bizler için ayrı bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Hacımüftüoğlu ayrıca, üniversitenin bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde TEKNOFEST gibi organizasyonlarda önemli başarılar elde eden gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek: "Gençlerimizin teknolojik ve bilimsel gelişmelerdeki başarısı, üniversitelerimizin gelecekteki rolünü daha da pekiştirecektir" diyerek, Atatürk Üniversitesinin bu alanda yaptığı çalışmaların devam edeceğini vurguladı. - ERZURUM