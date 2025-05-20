Yüksekova'da Doğalgaz Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Doğalgaz Projesi Hayata Geçiyor

Yüksekova\'da Doğalgaz Projesi Hayata Geçiyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde bu yıl 5 mahalleye doğalgaz verileceğini ve projenin detaylarını açıkladı. Güngör Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları ile birlikte toplamda 300 kilometrelik doğalgaz hattı hedefleniyor.

20.05.2025 20:15  Güncelleme: 20:22
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesinde bu yıl 5 mahalleye doğalgaz verileceğini duyurdu.

Güngör Mahallesi'nde başlatılan doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Törene Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Belediye Başkanı Şadiye Kırmızıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çelik, BOTAŞ tarafından bu yıl 50 kilometrelik şehir içi doğalgaz şebekesinin yatırım programına alındığını belirterek, "Güngör Mahallesi'nden başladık. Bu proje, Hakkari'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri. Bu hattı yıl sonuna kadar 80-90 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 2-3 yıl içinde 300 kilometrelik bir hatla tüm Yüksekova'yı doğalgazla buluşturmak istiyoruz. Bu yıl içinde Güngör Mahallesi, Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Esenyurt Mahallesi, Çarşı merkezinin bir bölümü ve kamu kurumları ve okullar doğalgaza kavuşacak. Projeyle birlikte, kış aylarında kömür kullanımının yol açtığı sağlık ve çevre sorunlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor" dedi.

Vali Çelik, kazı çalışmaları sırasında mevcut altyapıya zarar verilmemesi için özen gösterildiğini vurgulayarak, "Belediyemiz projeye tam destek veriyor. Ekiplerimiz, şehrin altyapısını koruyarak hassas bir çalışma yürütüyor. Yüksekova'nın tamamını doğalgazla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Doğalgaz Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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