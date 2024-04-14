Yüksekova'da güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Yüksekova'da güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan doğa olayıyla güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, gökkuşağı rengindeki halka şeklindeki optik fenomeni büyük bir merakla izledi. Güneş halesi, Sirrostratus bulutlarından inen buz kristallerinin oluşturduğu bir manzaradır. Bu olayda gökyüzü az bulutlu ve açık olmalıdır. Hale, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarparak kırılarak yansıması sonucunda oluşur.

14.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:32
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Yüksekova'da güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü.

Yüksekova ilçesinde yaşayanlar, pazar günü güneş halesi veya 22 derecelik hale olarak bilinen güneşin etrafında gökkuşağı renginde bir halka şeklinde oluşan optik bir fenomene tanık oldu. Çevresindeki çemberle muhteşem bir görüntüye bürünen güneşe vatandaşlar bakmaktan kendilerini alamadı. Bir saatlik sürenin ardından güneşin çevresindeki hale ise kendiliğinden dağıldı.

İlçede bazı vatandaşlar büyük bir merakla ellerine telefonlarını alarak güneş halesini görüntüledi.

Yaşanan doğa olayı ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Fizik Öğretmeni Ersin Tek, "Bu büyüleyici optik fenomen, 22 derecelik hale, 22 hale veya 22 dairesel hale olarak bilinir. Sirrostratus bulutlarından inen milyonlarca buz kristalinin oluşturduğu bu hale, görülmeye değer bir manzaradır. 22 derece halenin özellikleri ise adını yaklaşık 22 derecelik açısal çapından alır. Bunu görselleştirmek için kolunuzu uzatın ve parmaklarınızı uzatın. Başparmağınız ile küçük parmağınız arasındaki kol uzunluğundaki açıklık kabaca 20 derecedir ve hale küçük parmağın ucunun biraz ötesine uzanır. Bu, halenin boyutu ve kapsadığı göksel alan hakkında bir fikir verir" dedi.

Güneş halesi nedir?

Hale, güneş veya ay etrafında, altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir. Bu optik fenomen güneş etrafında oluşursa güneş halesi, ay etrafında oluşursa ay halesi isimleriyle de bilinmektedir. Hale oluşumunda gökyüzü az bulutlu ve açıktır. Gökyüzünde onlarca kilometre sürüklenen ince buz bulutları hale oluşumunun göstergesidir. İngilizce ismiyle 'halo clouds' olarak da isimlendirilir. Bu ince ama büyük bulutlar milyonlarca küçük buz kristalleri barındırır. Hale şeklinde görülen hale dairesi, güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarparak kırılarak yansıması sonucunda oluşur. Güneş ile insan gözü arasında ayna görevi gören küçük buz kristalleri, uygun açı ile güneşten çıkan ışının bu şekilde görünmesini sağlar.

Yüksekova\'da güneşin etrafında oluşan hale büyük ilgi gördü
Kaynak: İHA

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