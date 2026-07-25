Yüksekova'da İneği Düşen Aileye Yardım Eli! - Son Dakika
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Yüksekova'da İneği Düşen Aileye Yardım Eli!

Yüksekova\'da İneği Düşen Aileye Yardım Eli!
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Ayni Özbek'e yardımlar sonrası 7 inek ve 5 buzağı verildi, aile mağduriyetini aştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ailesinin tek geçim kaynağı olan ineği uçurumdan düşerek telef olan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e, basında yer alan haberlerin ardından yardım eli uzatıldı. Özbek ailesine uzatılan yardım eli sonrası 7 inek 5 buzağı sahibi oldu.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde yaşayan ve geçimini sağladığı ineğinin 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak telef olması üzerine gözyaşı döken Ayni Özbek'in çaresizliği, İhlas Haber Ajansın (İHA) tarafından gündeme taşındı. Yürekleri dağlayan haberin ardından harekete geçen Yüksekova Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşlar, acılı aileye büyük bir destek sağladı. Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, eşi Kübra Hülür ve Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile birlikte Yeniışık köyüne giderek Özbek ailesini ziyaret etti. Ziyarette, Kaymakamlık ve hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen 7 inek ve 5 buzağı olmak üzere toplamda 12 büyükbaş hayvan aileye teslim edildi.

"Bakanlarımız Ayni teyzemize selamlarını iletti"

Ziyarette açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, konunun devletin en üst kademelerinde ve toplum nezdinde yakından takip edildiğini belirterek, "Devletimiz, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, nerede bir mağduriyet veya ihtiyaç varsa tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Ayni teyzemizin yaşadığı talihsiz olayı ve üzüntüyü haber alır almaz Valimizin talimatlarıyla derhal harekete geçtik. Konunun basına yansımasının ardından Bakanlarımız ve bakan yardımcılarımız da bizzat bizleri arayarak süreç hakkında bilgi aldılar. Ayni teyzemize selamlarını ileterek, mağduriyetin giderilmesi hususunda ne gerekiyorsa yapılması yönünde talimatlarını verdiler. Hem devletimizin imkanları hem de kadirşinas hayırseverlerimizin desteğiyle teyzemize 7 inek ve 5 buzağı olmak üzere toplam 12 büyükbaş hayvan teslim ettik. Bir ailemizin geçim kaynağını kaybetmesine, teyzemizin gözyaşı dökmesine gönlümüz razı gelemezdi. Devletimizin şefkat eli her zaman ve her insanımızın üzerindedir" dedi

Yeni hayvanlarına kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek ise desteğini esirgemeyen Yüksekova Kaymakamlığına, hayırseverlere ve sesini duyuran basına teşekkür ederek, "Gözüm gibi baktığım, çocuklarımın ve torunlarımın nafakasını çıkardığım ineğim uçurumdan düşüp ölünce ciğerim yandı. O an ne yapacağımı, çocuklarımı nasıl geçindireceğimi bilemedim. Allah razı olsun, sesimizi duydular ve bize el uzattılar. İneğimi kaybettiğimde dünyam başıma yıkılmıştı ama şimdi bana verilen hayvanlarla dünyalar benim oldu. Devletimize, kaymakamımıza ve vesile olan herkese dualar ediyorum" dedi

Yapılan yardımlarla birlikte Özbek ailesinin mağduriyeti tamamen giderilirken, köy halkı da gösterilen hassasiyet ve dayanışmadan dolayı İlçe Kaymakamlığına, ilgili kurum amirlerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Yüksekova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da İneği Düşen Aileye Yardım Eli! - Son Dakika

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