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Yüksekova'da karla mücadele çalışması sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden köy yollarını açmak için çalışıyor. Kar kalınlığı merkezde yarım, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçtiği Yüksekova ilçesinde ekipler gece gündüz demeden yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

21.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:37
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Yüksekova'da karla mücadele çalışması sürüyor

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri gece gündüz demeden köy yollarını açmak için çalışıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı merkezde yarım, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçtiği Yüksekova ilçesinde ekipler gece gündüz demeden yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Dağ eteklerinde bulunan köylerde çalışma yürüten ekipler kısa sürede yolları açarken, köy sakinleri ise kendilerine teşekkür etti.

Yüksekova\'da karla mücadele çalışması sürüyor
Kaynak: İHA
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