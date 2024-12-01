Yüksekova'da Şoförler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüksekova'da Şoförler Günü Kutlandı

Yüksekova\'da Şoförler Günü Kutlandı

Yüksekova'da 30 Kasım Dünya Şoförler Günü, halaylar ve yemek ikramlarıyla kutlandı.

01.12.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde ilk defa kutlanan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde şoförler halaylar çekerek eğlendi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası, kuruluşunun 50'nci yılı ve 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzendi. Burada konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, şoför esnafının trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Değerli şoför esnafımız, Rabbimden sizlere kazasız belasız hayırlı bir meslek icrası diliyorum. Şoför esnafımızın kurallara uyması gerekiyor. Emniyet kemerinizi takın ve yolda sigara içmeyiniz. Kendi güvenliğinizi ve taşıdığınız canları düşünün. Trafik polisinin emniyet kemeri zorunluluğu sizler için eziyet değil sizi yaşama bağlamak için yaptığı bir düzendir" dedi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna ve Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Tekin'in de birer konuşma yaptığı program, yemek ikramı ve halayların çekilmesiyle son buldu.

Programa Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ali Çelik, Yüksekova, hakkari, trafik, Dünya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'da Şoförler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Muhalifler, Tel Rıfat’taki Minnığ Havaalanı’nı PKKYPG terör örgütünden aldı Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:49 Marmara Adası’nda Yeni Toprak Kayması Marmara Adası'nda Yeni Toprak Kayması
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 17:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Şoförler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.