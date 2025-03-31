Yüksekova\'da Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Arda Kameri Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Arda Kameri, gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaza, sabah saatlerinde Vezirli Mahallesi Köprüsü yakınlarında meydana gelmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarparak takla atmıştı. Yaşanan kazada yaralanan Ahmet Serdar (21), Özcan Temelli (17), Devran Kameri (21) ve Arda Kameri (17), ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Arda Kameri ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kameri'nin cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Yüksekova Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ