Yüksekova-Şemdinli karayolunda onlarca araç tipiye yakalandı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda birden bastıran tipi, onlarca aracı yolda mahsur bıraktı.

Seyir halinde olan onlarca araç, Yüksekova-Şemdinli karayolunda ani bastıran tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyen araç sürücüleri, hemen karayolları ekiplerinden yardım istedi. Haber üzerine bölgeye giden ekipler çalışmalarına başladılar.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yolda mahsur kalan araçlar kaldıkları yerden kurtarılırken, 2 saat boyunca yolda mahsur kaldıklarını belirten sürücü Velat Altan, "Ani bastıran tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Bizde yardım istedik. Şuan çalışmaları sürüyor inşallah kazasız ve belasız çıkacağız ve gideceğiz" dedi.

Öte yandan, karayolları ekipleri ise olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede hazır şekilde bekliyor. - HAKKARİ