Yüksel Işık İçin Askere Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Yüksel Işık İçin Askere Uğurlama Töreni

Yüksel Işık İçin Askere Uğurlama Töreni
20.07.2026 23:59
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Hakkari'de hayatını kaybeden dağcı Yüksel Işık, askeri törenle Bursa'ya uğurlandı.

Hakkari'de Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış sırasında hayatını kaybeden emekli komando astsubay ve dağcı Yüksel Işık, düzenlenen askeri törenle memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Bala Yaylası'nda bulunan Süpha Dürek Zirvesi'ne yaptığı tırmanış sırasında hayatını kaybeden emekli komando astsubay ve dağcı Yüksel Işık için Hakkari Devlet Hastanesi önünde askeri tören düzenlendi. Günler süren zorlu arama-kurtarma çalışmalarının ardından yaklaşık 700 metrelik sarp kayalıklardan indirilen ve helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirilen Işık'ın cenazesi, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından askeri törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Hastane bahçesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, askeri personel, dağcı arkadaşları, kamu görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, defnedilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Emekli komando astsubay Yüksel Işık'ın Hakkarili dağcı ve doğasever Ramazan Akbaş'ın damadı olduğu, Hakkari'de de yakından tanınan ve sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Acı haber, başta dağcılık camiası olmak üzere kentte büyük üzüntüye neden oldu. Yüksel Işık'ın memleketi Bursa'da düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hakkari, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksel Işık İçin Askere Uğurlama Töreni - Son Dakika

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