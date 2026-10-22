Yunus Emre Gençlik Merkezi'nden gençler Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yunus Emre Gençlik Merkezi'nden gençler Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti

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Yunus Emre Gençlik Merkezi\'nden gençler Mukaddes Emanetler Sergisi\'ni ziyaret etti
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Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, kentte açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret ederek sergideki emanetleri inceledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin tarihi ve manevi mirası tanımasına yönelik etkinliklerin süreceğini bildirdi.

Eskişehir'de Yunus Emre Gençlik Merkezi üyesi gençler, Mukaddes Emanetler Sergisi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren Yunus Emre Gençlik Merkezi, gençlere yönelik kültürel ve manevi programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez üyesi gençler, kentte açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'ni gezdi. Sergide yer alan emanetleri yakından inceleyen gençler, tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi edindi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, gençlerin tarihi ve manevi mirası tanımalarına yönelik etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEskişehirGençlikKültürGüncelYerelSporSon Dakika

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