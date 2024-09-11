Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk anıldı - Son Dakika
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Yerel

Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk anıldı

Yüreğir\'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk anıldı

Yüreğir ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk, ölümünün 31. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine başkanın yakınları, Yüreğir Belediye Başkanı ve diğer siyasi temsilciler katıldı.

11.09.2024 13:25  Güncelleme: 13:26
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Yüreğir ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk, ölümünün 31. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk için Alihocalıdaki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene; merhum başkan Eşberk'in yakınları, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, önceki dönem CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, dostları ve Yüreğirliler katıldı.

Anma töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, adaylığı açıklanır açıklanmaz Eşberk'in mezarını ziyaret ederek aziz ruhu önünde Yüreğir Belediyesi'ni kazanacağına dair söz verdiğini ve o sözü tuttuğunu hatırlatarak, "Kurucu Belediye Başkanımız Sabahattin Eşberk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Onun emanetini 35 yıl sonra biz devraldık. Emaneti bizde. Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Huzur içinde uyusun" dedi.

Sabahattin Eşberk'in ailesi ise Yüreğir Belediyesi başta olmak üzere Merhum Başkan'a duyulan saygı ve minnetten ötürü şükranlarını ileterek anma töreni için teşekkür etti.

Tören, duaların okunması ve Sabahattin Eşberk'in mezarına karanfillerin bırakılması ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüreğir'in kurucu Belediye Başkanı Sabahattin Eşberk anıldı - Son Dakika

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