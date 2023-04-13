Meteoroloji hava raporunu açıkladı! Yağışlar tüm yurtta etkisini sürdürecek - Son Dakika
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Meteoroloji hava raporunu açıkladı! Yağışlar tüm yurtta etkisini sürdürecek

13.04.2023 11:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahminlerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı düşünülürken, Doğu'da ise 3 ila 5 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van'ın güney, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI BATI'DA ARTACAK DOĞU'DA AZALACAK

Hava sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 13

Kaynak: İHA
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Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meteoroloji hava raporunu açıkladı! Yağışlar tüm yurtta etkisini sürdürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji hava raporunu açıkladı! Yağışlar tüm yurtta etkisini sürdürecek - Son Dakika
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