Yürüyemeyen Sultan Teyze'ye Kocaeli'den Ambulans Desteği

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Yürüyemeyen Sultan Teyze'ye ambulans desteği

KOCAELİ - Kocaeli'de hastalığı sebebiyle yürüme kabiliyetini yitiren 66 yaşındaki Sultan Karaca'nın yardımına Büyükşehir'in hasta nakil ambulansı koşuyor. Ambulansta görevli personeller, her türlü hava şartlarına rağmen Karaca'yı düzenli olarak hastaneye taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, durumu stabil olan, herhangi acil müdahale gerektirmeyen, başka araçla hastaneye gitme imkanı bulunmayan vatandaşlara mavi ambulans ile ulaşım desteği sağlıyor. Başiskele ilçesindeki Camidüzü köyünde ikamet eden 66 yaşındaki fil hastası Sultan Karaca'da, Büyükşehir'in bu hizmetinden faydalanıyor. Hastalığın ilerlemesi neticesinde yürüme kabiliyetini kaybeden Sultan Teyze'ye, Büyükşehir 13 yıldır hasta nakil ambulansı hizmeti veriyor. Sultan Karaca'nın 15 yıl önce fil hastalığına yakalandığı öğrenildi.

Belirli aralıklarla hastaneye gitmesi gerektiğini ve bunu normal araçlarla gerçekleştiremediğini aktaran Sultan Karaca, "Ulaşımımı Büyükşehir sağlıyor. Bu hizmet için Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederim" dedi.

Randevu alınabiliyor

Durumu stabil olan ve herhangi acil bir müdahale gerektirmeyen ancak başka bir araçla hastaneye gitme imkanı bulunmayan felçli, oksijen destekli, ameliyat olmuş ya da engeli nedeniyle ambulansla taşınması gereken hastalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mavi ambulans hizmetinden faydalanabiliyor. Mavi ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen hastalar, hastaneye gidecekleri günden en az 1 gün önce 153 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu oluşturabiliyor.