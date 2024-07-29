Yusufeli Barajı sularıyla mahsur kalan yaşlı kadın yeni konutlara taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yusufeli Barajı sularıyla mahsur kalan yaşlı kadın yeni konutlara taşındı

Yusufeli Barajı sularıyla mahsur kalan yaşlı kadın yeni konutlara taşındı

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, baraj sularının evine dayanması sonucu 75 yaşındaki Sebaha Küçük, köyde tek başına kalmıştı. Devlet Su İşleri tarafından kamulaştırılan evinin ardından Kaymakamlık, Sebaha Nine'yi Çeltikdüzü köyündeki yeni yapılan konutlara taşıdı.

29.07.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde, baraj sularının evine dayanması sonucu 75 yaşındaki Sebaha Küçük, köyde tek başına kalmıştı. Devlet Su İşleri tarafından kamulaştırılan evinin ardından Kaymakamlık, Sebaha Nine'yi Çeltikdüzü köyündeki yeni yapılan konutlara taşıdı.

Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi, geçtiğimiz aylarda elektrik üretimine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım 2022'de düzenlenen törenle su tutma işlemi başlatıldı. Geçen bir yıl içinde, Yusufeli ilçe merkezi ve yedi köy tamamen sular altında kaldı.

Baraj sularından kısmen etkilenen köylerden biri olan 164 haneli Çeltikdüzü köyünde dramatik bir olay yaşandı. Çocukluğundan beri köyde yaşayan Sebaha Küçük'ün evi, baraj sularının en yüksek seviyesi olan 713 kotunun iki metre üstünde kaldı. Bu durumda kamulaştırma yapılmayınca, Sebaha Nine köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı. Baraj suları 710 kotuna ulaştığında, Sebaha Nine'nin evine ulaşım sağlayan yol da sular altında kaldı ve bu durum onu köyde mahsur bıraktı.

Korku içinde köyde yaşayan Sebaha Nine'nin yardımına Devlet Su İşleri ve Kaymakamlık yetişti. Sebaha Nine'nin evi ve arazisi kamulaştırıldı ve Çeltikdüzü köyünde yapılan yeni konutlardan birine taşındı. Komşularına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sebaha Küçük, "Bir yıl köyde yalnız kaldım. Sular geldi, evim sular altında kaldı. Allah razı olsun kaymakamdan, yeni köy evlerinden bir yer verdi. Komşularım iyi, ben rahatım. Herkes ilgilendi, yardımcı oldu. Beni oradan suyun içinden kurtardılar. Komşularım geldi, sarıldı. Onlar da mutlu oldu. Yalnızlıktan kurtardılar. Orada anılarım çok ama, mecbur taşınmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Yusufeli Barajı, Kaymakamlık, Yusufeli, Artvin, İnsan Hakları, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yusufeli Barajı sularıyla mahsur kalan yaşlı kadın yeni konutlara taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
11:27 Pendik’te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:24:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı sularıyla mahsur kalan yaşlı kadın yeni konutlara taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement