"Şikayet var" diyen zabıtaya el yapımı "vergi levhası"

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde harçlıklarını çıkarmak için limonata standı kuran iki kız çocuğunun, zabıta ekiplerinin şaka yollu "Vergi levhanız nerede?" sorusuna kendi çizdikleri evrak ve el yazısı "fiş" ile verdikleri yanıt tebessüm ettirdi.

İlçede sıcak havayı değerlendirerek bir işletmenin önüne tezgah kuran Asya Bafto ve Eylül Onurlu, standa astıkları "Buz gibi limonata 25 TL" yazısıyla satış yapmaya başladı. Bölgede görev yapan Mudurnu Belediyesi zabıta ekipleri, çocukların standını fark ederek yanlarına yaklaştı ve çocuklara şaka yollu denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin "Şikayet var, vergi levhanız nerede?" sorusu üzerine çocuklar, şeffaf bir dosya içerisine kendi elleriyle çizdikleri ve üzerinde "Tatlı Kızlar" unvanının yer aldığı vergi levhasını görevlilere sundu. Evrakı inceleyen zabıta memurunun "Evet, mevzuata uygun" demesi renkli anlara sahne oldu. Daha sonra çocuklardan limonata satın alan ekipler, içeceğin tadını beğendiklerini ifade etti.

Minik satıcılar ise aldıkları ücret karşılığında kendi elleriyle hazırladıkları ve üzerinde kalp figürü bulunan "Fiş - 25 TL" yazılı kağıdı zabıta ekiplerine teslim etti.