Zafer Partisi'nin İlk Belediye Başkanı Ümit Alagöz'den Hedef Büyütme Açıklaması

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Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR)- Türkiye'de Zafer Partisi'nin ilk belediye başkanı olan Burdur Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, "Tefenni'den yaktığımız bu meşaleyi ülkenin tamamına yaymak istiyoruz. Biz, Zafer Partisi'nin yerel yönetimlerdeki ilk belediyesi olduk ancak inanıyorum ki ilerleyen süreçte birçok belediyeyi daha Zafer Partisi'ne kazandıracağız" dedi.

Burdur'un Tefenni ilçesi Belediye Başkanı Ümit Alagöz, MHP'den istifa ederek Zafer Partisi'ne geçiş yaptı ve Türkiye'de Zafer Partisi'nin ilk belediye başkanı oldu. Alagöz, kendisiyle birlikte tüm belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi başkanının da Zafer Partisi'ne katıldığını açıkladı.

Vatandaşların bu süreçte kendilerine yoğun destek verdiğini, MHP'den istifa eden yaklaşık bin kişinin de Zafer Partisi'ne üye kaydı yaptırdığını belirten Alagöz, şunları söyledi:

"4 Aralık çarşamba günü itibarıyla Zafer Partisi'ne geçişimizi tamamladık. Dolayısıyla şahsım, tüm belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve il genel meclisi başkanımla beraber Zafer Partisi'ne geçiş yaptık. Bunun öncesinde de vatandaşlarımız tarafından da yoğun ilgi alıyorduk. Yaklaşık binin üzerinde üyemiz de Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek Zafer Partisi'ne üye kayıtlarını oluşturdular. Bundan sonra yapacağımız Tefenni'den yakmış olduğumuz bu meşaleyi ülkenin tamamına yaymak. Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ beyefendinin de ifade ettiği üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si rahmetli cennetmekan başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin de MHP'si olarak gördüğümüz Zafer Partisi'nin başarısı için canla başla mücadele edeceğiz. Biz Zafer Partisi'nin yerel yönetimlerdeki ilk belediyesiyiz ama inşallah bundan sonraki süreçte daha birçok belediyeyi Zafer Partisi'ne kazandıracağız."