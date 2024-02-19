ZBEÜ Rektörü Essen\'de düzenlenen konferansa katıldı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Essen-Zonguldak Konferansına katıldı.

Essen Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ve üç gün süren programa ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, ZBEÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özarslan, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve iş insanları katıldı.

Etkinliklerin ilk gününde Rektör Özölçer ve Vali Yardımcısı Subaşı önderliğinde Zonguldak ekibi, Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kuffen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve Essen Büyükşehir Belediyesi Uyum Meclisi Üyesi Muhammet Balaban da yer aldı. Ziyaretin ardından Rektör Özölçer ve katılımcılar UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamındaki Zollverein Kömür Havzası ile Ruhr Müzesinde gezi ve incelemelerde bulundular. İnceleme sonrasında Rektör Özölçer ve Vali Yardımcısı Subaşı, Alman yetkililer ile Zonguldak Kömür Jeoparkı konusunda bir toplantı düzenledi. Toplantı kapsamında Jeopark konusunda bundan sonra yapılacak iş birlikleri ve ortak çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından Zonguldak heyetini ağırlayan Türkiye Uyum Meclisinde Almanya ve Zonguldak ilişkileri üzerine bir panel ve etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerin ikinci gününde, Essen Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Zonguldaklı iş insanları ile Alman iş insanları arasında B2B görüşmeler ve ardından iki şehir arasında ortak ekonomik ilişkiler geliştirilmesine yönelik geniş katılımlı bir toplantı ve panel gerçekleştirildi. B2B görüşmeler kapsamında Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu Zonguldak Teknopark hakkında, Prof. Dr. Ahmet Özarslan ZBEÜ hakkında katılımcılara bilgi sundu. Organizasyonun sonunda Rektör Özölçer, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve konsolosluk yetkililerine plaket takdiminde bulundu. - ZONGULDAK