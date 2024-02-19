ZBEÜ Rektörü Essen'de düzenlenen konferansa katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ZBEÜ Rektörü Essen'de düzenlenen konferansa katıldı

ZBEÜ Rektörü Essen\'de düzenlenen konferansa katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Essen-Zonguldak Konferansına katıldı. Programda ZBEÜ Rektörü ve diğer katılımcılar, Essen Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmeler yaparak iş birlikleri ve ortak çalışmaları değerlendirdi.

19.02.2024 20:56  Güncelleme: 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Essen-Zonguldak Konferansına katıldı.

Essen Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi iş birliği ile düzenlenen ve üç gün süren programa ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, ZBEÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özarslan, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve iş insanları katıldı.

Etkinliklerin ilk gününde Rektör Özölçer ve Vali Yardımcısı Subaşı önderliğinde Zonguldak ekibi, Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kuffen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve Essen Büyükşehir Belediyesi Uyum Meclisi Üyesi Muhammet Balaban da yer aldı. Ziyaretin ardından Rektör Özölçer ve katılımcılar UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamındaki Zollverein Kömür Havzası ile Ruhr Müzesinde gezi ve incelemelerde bulundular. İnceleme sonrasında Rektör Özölçer ve Vali Yardımcısı Subaşı, Alman yetkililer ile Zonguldak Kömür Jeoparkı konusunda bir toplantı düzenledi. Toplantı kapsamında Jeopark konusunda bundan sonra yapılacak iş birlikleri ve ortak çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından Zonguldak heyetini ağırlayan Türkiye Uyum Meclisinde Almanya ve Zonguldak ilişkileri üzerine bir panel ve etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerin ikinci gününde, Essen Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Zonguldaklı iş insanları ile Alman iş insanları arasında B2B görüşmeler ve ardından iki şehir arasında ortak ekonomik ilişkiler geliştirilmesine yönelik geniş katılımlı bir toplantı ve panel gerçekleştirildi. B2B görüşmeler kapsamında Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu Zonguldak Teknopark hakkında, Prof. Dr. Ahmet Özarslan ZBEÜ hakkında katılımcılara bilgi sundu. Organizasyonun sonunda Rektör Özölçer, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve konsolosluk yetkililerine plaket takdiminde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Almanya, Rektör, Kültür, Dış Politika, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Essen'de düzenlenen konferansa katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: ZBEÜ Rektörü Essen'de düzenlenen konferansa katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement