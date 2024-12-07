Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın ağabeyi Zeki Şinasi Bayraktar, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra, Sakarya'da cenaze namazı kılındı ve toprağa verildi.

07.12.2024 15:02  Güncelleme: 15:07
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ağabeyi Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şinasi Bayraktar, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın ağabeyi Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şinasi Bayraktar (69), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bayraktar, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Zeki Şinasi Bayraktar'ın kardeşleri, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar ile aile üyeleri cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye; Bayraktar'ın yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda seveni katıldı. Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bayraktar, Akyazı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeki Şinasi Bayraktar Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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