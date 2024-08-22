Zekiye Çomaklı\'nın Yöresel El Sanatları Sergisi

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Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Zekiye Çomaklı'ya ait 120 parça yöresel el sanatlarından iğne, mekik, boncuk, Oyaları koleksiyonu festival boyunca halkın beğenisine sunuldu.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kalem Şairi Zekiye Çomaklı'nın, Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Çifçi, Erzurum eski milletvekili Mücahit Daloğlu, Erzurum Emniyet Müdürünün eşi Asiye Yırtar, Mehmet Çalmaşır, Nurullah Akçayır, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve kalabalık bir ziyaretçi gurubunun açılışını yaptığı kişisel koleksiyonu "100.yılda 100 yıllık Anadolu oyaları" Erzurum Resim ve Heykel Müzesi Büyük Galeri'de festival boyunca devam edecek.

Açılışın ardından sanatseverlerin katılımı ile oyalarla ilgili bir söyleşi gerçekleştiren Çomaklı, 100'ün üzerinde oya ve el sanatı eserin yer aldığı koleksiyon için yaptığı değerlendirmede, "Geçmişi günümüze taşıyan Türk kültürünün alt yapısını oluşturan halk kültürünün en zengin bölümünü el sanatları oluşturur. Anadolu kadını hiç bir eğitim almadan yaşamın içinden esinlenerek yüreğinden geçenleri el emeği göz nuru ile yoğurup harmanlayarak yüksek bir zevk ürünü ortaya çıkarmıştır. Bunları geleceğe taşımakta bizlerin asli görevleri arasında olmalıdır. Tamamı şahsıma ait olan oyaların en yenisi 45 yıllık en eskisi 100 yaşındadır. Naylon ipliklerini icat edilmediği dönemlerde Bursa'dan ve Balıkesir'den getirilen ibrişimler ile çalışılmış oyalar bizi geleceğe taşıyan en önemli belgelerimizdir. Çünkü Anadolu Kadını anlatamadığı duygularını, anlatmak istediği zaman kelimelerin yetmediği yerde oyaları devreye sokmuş. Kaynanası ile arasının açık olduğunu anlatmak isteyen gelin, başına "kaynana dili" oyasını, hamile gelin "müjde oyasını", nişanlı kız "pembe sümbül oyasını", aşık olan genç kız "mor sümbül oyasını", eltisi ile bozuşmuşsa "elti küstüler yada elti eltiye küstü oyasını", mutsuz olan gelin "çarkıfelek oyasını", çok güzel olduğunu vurgulamak isteyen kız ve yeni gelin "cihan yandı oyasını" vs. takarlar. Baş bağlama şekli bile farklı mesajlar içerir" dedi.

Çomaklı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu tür kaybolmaya yüz tutmuş hatta kaybolmuş milli kültürümüzün unsurlarını gelecek neslimize sağlıklı bir şekilde bırakmayı kendimize görev olarak kabul etmeliyiz. Milli kültürünü kaybeden milletler Millet olma vasfını kaybederler Hem yerli halkımızın hem de yerli ve yabancı turist grupların yoğun ilgisini çeken bir sergi oldu. Başta Kültür Bakanlığımıza sponsorluğu üstlenen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanı Ergün Engin olmak üzere Kültür İl Müdürü Ahmet Yer, İl Müdür Yardımcısı Handan Güneş, Kongre Binası Resim ve Heykel Müzesi Müdürü İsa Yılmaz, Müdür Yardımcısı Suat Bakır ve tüm çalışanlarına, basın mensuplarına, tüm katılımcı dostlarım ve sevgili öğrencilerimize, aileme ve sanatseverlere beni onore ettikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Sergi festival boyunca devam edecek. - ERZURUM