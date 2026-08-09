Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’daki dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı - Son Dakika
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Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’daki dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı

Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’daki dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin tutumunu yinelemesinin ardından Priştine'deki Grand Hotel'de asılı 'Free Ukraine' yazılı dev Ukrayna bayrağı belediye tarafından kaldırıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy'nin Sırbistan ziyareti sırasında Kosova'ya ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Kosova'daki "Free Ukraine" (Özgür Ukrayna) yazılı dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Ukrayna'ya destek amacıyla asılan dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy'nin Sırbistan ziyareti sırasında Kosova'ya ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Grand Hotel binasında bulunan "Free Ukraine" (Özgür Ukrayna) yazılı dev bayrak kaldırıldı.

Bayrağın kaldırıldığını Priştine Belediye Başkanı Prparim Rama sosyal medya hesabından duyurdu. Rama, Kosova devletine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, aksi durumda Priştine Belediyesi'nin buna karşılık vereceğini ifade etti. Rama, paylaşımında savaş, şiddet ve zulümle karşı karşıya kalan halklarla dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirterek, hiçbir dava veya politikanın Kosova'nın devlet kimliğini ve halkının fedakarlığını küçümseyerek yürütülemeyeceğini vurguladı.

Zelenskiy'den tepki çeken açıklama

Zelenskiy, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Kosova'nın tanınmasına ilişkin sorusu üzerine Ukrayna'nın uluslararası hukuka ve ortaklarının toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirterek, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin Ukrayna'nın tutumunun değişmediğini vurgulamıştı.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Priştine, Kosova, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zelenskiy’nin açıklaması sonrası Kosova’daki dev Ukrayna bayrağı kaldırıldı - Son Dakika

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