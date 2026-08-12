Zeynep Özkul Türkiye Birincisi Oldu

Bolu'da düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan Zeynep Özkul'a Belgesini İl Müftüsü Yaşar Çapçı takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bolu'da düzenlenen 3. "Hafız Kal" Halka Yönelik Geniş Katılımlı Hafızlık Yarışması Türkiye finalinde büyük bir başarıya imza atıldı. Yarışmanın her cüzün 6-10. sayfaları kategorisinde büyük bir özveriyle mücadele eden Zeynep Özkul, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Birincisi olma başarısını gösterdi.

Zeynep Özkul'a hafızlık yarışması belgesi, İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından takdim edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arguş'un imzasını taşıyan yarışma belgesinde, Özkul'un gösterdiği üstün gayret takdir edilerek başarılarının devamını dileriz mesajı iletildi.