Zeynep Sude Sezer'den Şeftali Hasadı Desteği - Son Dakika
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Zeynep Sude Sezer'den Şeftali Hasadı Desteği

Zeynep Sude Sezer\'den Şeftali Hasadı Desteği
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Yüksek lisans öğrencisi Zeynep, ailesiyle birlikte şeftali hasadına destek veriyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans eğitimini sürdüren Zeynep Sude Sezer, şeftali hasadında babasına destek oluyor.

Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi'nde şeftali hasadı devam ediyor. Ailesinin tarımsal faaliyetlerine destek veren 26 yaşındaki Zeynep Sude Sezer ise üniversitedeki eğitimini sürdürürken babası Aydın Sezer'le birlikte bahçede şeftali topluyor.

Zeynep Sude Sezer, tarımla iç içe büyüdüğünü ve bu geleneğin aile içerisinde devam ettiğini söyleyerek, "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyoruz. Biz de babama destek oluyoruz. Radyo, televizyon ve sinema bölümünü bitirdim, şu an yüksek lisansımı tamamlıyorum. Nasip olursa doktora yapacağım" dedi.

75 dönüm arazide birden fazla ürün yetiştiriliyor

Sezer ailesi yaklaşık 75 dönümlük arazide farklı ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Arazinin bir bölümünde şeftali ve ceviz yetiştirilirken, fındık ve mısır da ailenin ürettiği ürünler arasında yer alıyor. Tarımın ailece yürütülen bir iş olduğunu söyleyen Zeynep Sude Sezer, üretime yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak bakmadıklarını belirterek, "Hem sevdiğimiz için hem de babamızı yalnız bırakmamak için ailece bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

Şeftali üretimi geçen yıla göre yarı yarıya azaldı

Bu yıl şeftali üretiminde geçen yıla oranla ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Sezer, rekoltenin yaklaşık yarı yarıya azaldığını belirterek, "Şeftalide geçen seneye göre üretim yarı yarıya az. Fiyatlarda da fazlasıyla bir düşüş var. Geçen sene olan fiyatlar zaten 15 yılda bir ancak olurdu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeynep Sude Sezer'den Şeftali Hasadı Desteği - Son Dakika

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