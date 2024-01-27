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Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 'Hafızlık Yarışması' düzenlendi - Son Dakika
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Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 'Hafızlık Yarışması' düzenlendi

Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki Afrin ve Cinderes'deki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında yapılan 'Hafızlık Yarışması'nda, dereceye giren öğrencilere belge takdimini Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu yaptı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde \'Hafızlık Yarışması\' düzenlendi
27.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 09:53
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Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki Afrin ve Cinderes'deki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında yapılan 'Hafızlık Yarışması'nda, dereceye giren öğrencilere belge takdimini Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu yaptı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde olan Afrin ve Cinderes müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarında öğrenciler, eğitim ve öğretim hayatlarına devam ediyor. Hatay İl Müftülüğü öncülüğünde öğrenciler arasında 'Hafızlık Yarışması' düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu da katıldı.

Yarışma öncesi konuşan İl Müftüsü Topçu, "Geleceğimizin teminatı olan gençlere Türkiye ve Suriye arasında köprü vazifesi gördüklerini, Kur'an ve sünnet ahlakıyla ahlaklandıkları ve bu bilinçle kendilerini yetiştirdikleri sürece doğru yoldan şaşmayacaklarına inanıyoruz" dedi.

İl Müftüsü Topçu, yarışmada dereceye giren öğrencilere belgelerini takdim etti. - HATAY

Kaynak: İHA
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