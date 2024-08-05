Zeytinburnu Belediyesi Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Projesini Hayata Geçirdi

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Zeytinburnu Belediyesi elektrikli araç kullanan vatandaşlar için hızlı şarj istasyonları projesini hayata geçirdi.

Zeytinburnu Belediyesi elektrikli araç kullanan vatandaşlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlçe genelinde kurulan şarj istasyonları sayesinde, elektrikli araç kullanıcıları deneyimini en üst seviyeye çıkarırken, son model elektronik şarj istasyonları sayesinde araçlarını hızlı bir şekilde şarj edebiliyorlar.

İlçe genelinde 10 farklı lokasyonda hizmet vermeye başlayan hızlı şarj istasyonları, elektrikli araç kullanıcılarına zamandan tasarruf ettirirken, sunduğu pratik mobil çözümleriyle de kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Zeytinburnu'nun farklı noktalarında kullanıma sunulan şarj istasyonlarının güncel listesi şu şekilde:

Kazlıçeşme Sanat Otoparkı (Eski Belediye Hizmet Binası Yanı)

Zeytinburnu Millet Bahçesi

Beştelsiz Yüzme Havuzu Otoparkı

Buz Adası Otoparkı

Belgradkapı Sosyal Tesisleri Ön Giriş Otoparkı

Belgradkapı Sosyal Tesisleri Arka Giriş Otoparkı

Merkezefendi Millet Kütüphanesi

Zeytinburnu Gençlik Merkezi

Maltepe Bilgi Evi

Merkezefendi Parkı - İSTANBUL