Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başlıyor

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Zeytinburnu Belediyesi'nin çeyrek asırdır düzenlediği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 5 Haziran Çarşamba günü başlıyor.

Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nin yanındaki alanda saat 20.30'da mesir macunu dağıtımı ile başlayacak festivalde; 5 gün boyunca konser, seminer, atölye çalışmaları, dinleti, kültür gezisi, gösteri, yarışma ve anma gecesi gibi birçok etkinlik yer alacak.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl 25'incisini gerçekleştireceği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 5 -9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nin yanında konumlandırılan festivalin açılış programı 20.30'da Mesir Macunu dağıtımı ile başlayacak. Açılışın ardından başarılı sanatçı Yücel Arzen sahne alacak.

"Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali bir Zeytinburnu klasiğidir"

5 gün sürecek festival hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bir festivalin 25 yıldır kesintisiz devam etmesi önemli bir kültürel hadisedir. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin 25. yılına ulaşmasının gururunu Zeytinburnu halkı olarak hep birlikte yaşıyoruz. Merkez Efendi hazretlerinin manevi şahsından ve geleneksel tıbbımıza katkısından aldığımız ilhamla düzenlediğimiz etkinliklere herkesi bekliyoruz" dedi.

Yemek yarışması, gezi ve ekmek atölyesi yapılacak

25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Fesitvali'nde bu yıl Kültür Gezisi, Geleneksel Sokak Simidi Atölyesi, Tarihi Merkezefendi Fırını'nda Ekmek Anlatım Atölyesi ve Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması Mevlevi Mukabelesi, Merkeze Efendi'yi Anma Gecesi, Nağmedar programları, Tıbbı Bitkiler ve Zeytinburnu Kitapçısı programları düzenlenecek.

Festivale katılmak isteyen vatandaşların ulaşımı; her gün saat 18.00'den itibaren Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndan kalkacak (ücretsiz) servislerle sağlanacak. - İSTANBUL