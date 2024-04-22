Zeytinburnu Belediyesi\'nin Kültür Gezilerine Edirne Rota Eklendi

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Zeytinburnu Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri'ne bu sene yeni bir rota daha eklendi. Zeytinburnulu vatandaşlar, yeni rotayla birlikte Edirne'yi de ziyaret edebilecek.

Zeytinburnu Belediyesi'nin, Zeytinburnu'nda ikamet eden vatandaşlar için düzenlediği Çanakkale ve Bilecik gezileri başlıyor. Bu sene gezilere, Edirne ili ziyareti de eklendi. Çanakkale, Bilecik ve Edirne Kültür Gezileri, 2 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Çanakkale, Bilecik ve Edirne Kültür Gezileri'ne, başvuru ve kayıtlar 444 1984 numaralı Çözüm Merkezi'nden ya da http://www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayınlanan form üzerinden yapılabiliyor. 2000 yılından bu yana düzenlenen Çanakkale gezilerine bugüne kadar 153 bin 944 kişi katılırken, 12'incisi düzenlen Bilecik- Söğüt gezilerine ise 34 bin 750 kişi katılım gösterdi.

"Gezilere 11 yaşından küçük çocukların kabul edilmiyor"

Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri'ne 2021 yılı öncesinde katılan ve Zeytinburnu'nda ikamet eden tüm vatandaşların kayıt yapabileceği belirtilirken, 11 yaşından küçük çocukların kabul edilmediği hatırlatılması yapıldı. Gezilere katılacak olan vatandaşlar için otobüs seferleri Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndan düzenlenecek. Saat 07.00'de hareket edecek olan araçlara 30 dakika öncesinde hazır olunması çağrısında bulunuldu. - İSTANBUL