Zeytinburnu'nda AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresine ilişkin basın açıklaması düzenlendi

Yerel

Zeytinburnu'nda 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresine dair yürütülen çalışmalar hakkında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir basın toplantısı düzenledi.

Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresine dair yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir katıldı.

"Acılarımızı birlikte sarılarak, beraber olarak, bir olarak sarabiliyoruz"

Basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bugün basın toplantımıza başlamadan önce hakikaten yüreğimizin sızladığı, kalbimizin hüzünlendiği, gözlerimizin yaşardığı, geçen yıl saat 04.17 itibarıyla yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremin yıldönümü. 10 binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz, 10 vatandaşımızın yaralandığı, çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı kaybettiğimiz bir depremin yıldönümü. Ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah kalan ailelerine, milletimize sabır ihsan eylesin. Bir millet olarak o gün hep beraber gördük, İstanbul'da da yaşadık. Acılarımızı birlikte sarılarak, beraber olarak, bir olarak sarabiliyoruz. Gücümüzü toparlamamıza yardımcı oluyor. Bunu da tüm Türkiye'deki milletimiz, 85 milyonuyla gösterdi. Milletimiz, 6 Şubat depreminde duyarlılık gösterdi. Depremzedelere, deprem bölgesine sahip çıktı. Milletimizin 85 milyon ferdine de teşekkür ediyorum. Dün itibarıyla yanlış hatırlamıyorsam 200 binin üzerinde konutu da teslim ettik. İnşallah bu önümüzdeki yıl 400 binin üzerine ulaşacak. Sadece konut teslimi değil, altyapılar da inşa ediliyor. İşyerlerinden iş merkezlerine, elektriğinden suyuna kadar altyapı hizmetlerinin görülmesi içinde Cumhurbaşkanımız 1 yıl önce ve sonrasında bölgeye yaptığı ziyaretlerde ortaya koyduğu çalışmaları, bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımız, milletimiz hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bunun içinde emeği geçen, deprem bölgesinde tüm yatırım ve hizmetleri yürüten ekiplere de teşekkür ediyorum. Bu hızımız da devam edecek" dedi.

"İstanbul ve partimiz için bayrağı daha yükseğe taşıyacağına eminim"

AK Parti İstanbul İstanbul İl Başkanlığı görevini devredeceğini belirten Kabaktepe, "4 yıllık bir süreci benimle tamamlamış bulunuyoruz. Yarın bu salonda yapacağımız kongremizde kendisini çok yakinen tanıdığım İstanbul'a olan aşkını ve sevdasını bildiğim, milletimize olan hizmet aşkına şahit olduğum, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığını ve sadakatini bildiğim, belediyede ve teşkilatımızda önceki çalışmalarında başarılarına şahit olduğumuz Abdullah Özdemir kardeşimize, başkanımıza delegelerimizin de tescilleriyle İstanbul İl Başkanlığı görevini teslim etmiş olacağız. İstanbul ve partimiz için bayrağı daha yukarıya, yükseğe taşıyacağına eminim. Kendisini şimdiden hem tebrik ediyorum hem de başarılar diliyorum. Her kongre, partinin kadrolarında değişimi ve bir anlamı ifade eder. İl Başkanlığımızla, parti kadrolarımız, 39 ilçemizde ilçe başkanı ve kadrolarımız, gençlik ve kadın kollarımız yenilendiler. İl Başkanlığımızda ve kadroda da bir yenilenme olacak. Biz yarın 'Türkiye Yüzyılı' diyen tüm İstanbullu kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Yarın 'dünya beşten büyüktür, başka bir dünya mümkündür' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek isteyen kardeşlerimizin hepsini davet ediyoruz. Türkiye'nin durdurulamayacağına inanan, "1 yılda 200 bin konut biter mi" diyenlere inat 200 bini bitirip 2. yılda 400 bini de bitirecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesine sahip çıkmak isteyen kardeşlerimizi yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapacağımız İstanbul İl Kongremize davet ediyoruz. Yapılamaz denileni yapan, olmaz denileni olduran, 20 yılda gökyüzünde gözümüz olan uyduları yapan, keşke bizimde olsa dediğimiz savunma sanayindeki SİHA'ları gerçekleştiren, ulaşımdan sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok sayamadığımız alanda Türkiye'ye 20 yılda devrim atlatan, hizmet devrimi yapan AK Partimizin İstanbul İl Kongresi'ne tüm İstanbullu kardeşlerimizi davet ediyoruz. Daha birçok konuyu ifade etmek mümkün ama kongre bu ruhu taşıyor. Türkiye Yüzyılı inşa edilecek, Türkiye tam bağımsız hale gelecek ve Türkiye Recep Tayyip Erdoğan döneminde başlayan, milletine rağmen, milletine karşı vesayet odaklarını yıkıp Türkiye'yi özgürleştiren siyaset anlayışını ve yaklaşımını yarın bu kapalı spor salonunu dolduracak, taşıracak, 10 binlerce İstanbullu ile haykıracağız. İstanbul Kongremizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2025 yılının sonuna konutların büyük çoğunluğu vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak"

Ardından söz alan İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları andı, "Yaralar hızlı bir şekilde vatandaşların sıcak yuvalarına dönmeleri adına büyük bir çalışma yapıldı. 200 binin üzerinde konut vatandaşlarımıza teslim edildi. 2025 yılının sonuna konutların büyük çoğunluğu vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. İstanbul'da da benzeri bir tehdit söz konusu bununla ilgili de hükümetimizin gayretlerini görüyoruz. AK Partili Belediyelerin çabasına ve gayretine şahidiz. İstiyoruz ki tüm kurumlar elini taşın altına soksun ve bu sürece katkı sunsun" dedi.

"İstanbul'da sokak sokak adım adım çarşıda pazarda her yerde AK Partili kadroları bizleri göreceksiniz"

Yarın gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul 8. Olağan Kongresi hakkında da konuşan Özdemir, " Osman Başkan'a şükranlarımızı sunuyorum. Yarın delegelerimizin oylarıyla bayrağı teslim almış olacağız. 4 yıl önce İstanbul'da başlatmış olduğu kardeşlik hukukunu geliştirdi. Tüm ilçelerimize yaydı. Partimizdeki birlik ve beraberliğin tesis edilmesinde çok büyük emekleri var. Bizler de onun liderliğinde rahat bir şekilde ilçelerimizde görev yaptık. Ondan almış olduğumuz bayrağı çok daha ilerilere taşıma gayreti içinde olacağız. Güzel bir kongre süreci geçiriyoruz. Partilerimizin kongreleri aslında birlik ve beraberliğin bir timsali. İlçelerimiz de kuruluştan bu tarafa tüm ilçe başkanlarımızın yeni başkanlarımızın yanında olduğu onun birlikte kongreye bizzat dahil olduğunu destek verdiğini, var olan başkanlarımızın geçmiş dönemdeki başkanlarımızın hukukunu koruduğunu ve onlara bu anlamda da sahip çıktığını gördük. 40 günlük süre içerisinde 120'ye yakın ana kademe kadın kolları gençlik kolları kongreler gerçekleştirdik. Yeni dönemin aslında nasıl İstanbul'a yayılacağını gösterdik. Bir birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci gerçekleştirdik. Bizim davamızda, AK Parti'de bir önceki dönemin katkıları üzerine bir şeyler bina edildi. Şöyle bir anlayış vardır bizde. Bizdeki anlayış önceki dönemki başkanların yaptıklarını yok saymak, inkar etmek değil onların katkıları üzerine bir yapı bina etmektir. Biz çok ileri noktalardan aldık bayrağı, biz İnşallah çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Buna da ekibimizle birlikte inancımız tam. Her kongrenin bir boyutuyla da tazelenme ve yenilenme boyutu da vardır. Hem tecrübeyi barındıracağız hem gençliği dahil edeceğiz hem yeni arkadaşları da sürece katarak partimizdeki devamlılık ve sürekliliği her daim korumuş olacağız. Kongremizde çok önemli mesajlar vereceğiz. Yeni dönemin ipuçlarını da orada göreceksiniz. İstanbul'da çok büyük bir insan kaynağımız var. Partimize davamıza emek vermiş nitelikli kaliteli arkadaşlarımız var. İstanbul'da sokak sokak adım adım çarşıda pazarda her yerde AK Partili kadroları bizleri göreceksiniz. Yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmaları katarak davamıza ve partimize sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın ülkemizi nereden alıp nerelere getirdiğine hepimiz şahidiz. Hem alt yapı anlamında hem üst yapı anlamında hem ülkemizin demokratik gelişim süreci anlamında. Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında değil Recep Tayyip Erdoğan denildiği vakit Suriye'nin, Karabağ'ın özgürlüğünde de Cumhurbaşkanımızın ayak izlerini görürsünüz. Özgür ve güçlü bir şekilde her platformda dünyanın 5'ten büyük olduğunu ifade eden bir liderin yükünün hafifletmek görevimizdir" diye konuştu. - İSTANBUL