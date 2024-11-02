Zeytinburnu'nda 'Elisa Zonaro'nun İstanbul'u' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 'Elisa Zonaro'nun İstanbul'u' Sergisi Açıldı

Zeytinburnu\'nda \'Elisa Zonaro\'nun İstanbul\'u\' Sergisi Açıldı

Zeytinburnu Belediyesi, İtalyan fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerini sergileyen bir etkinlik düzenledi. Sergi, 31 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

02.11.2024 09:35  Güncelleme: 09:38
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Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Zeytinburnu Belediyesi, İtalyan fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun Eşi Fausto Zonaro ile Osmanlı'da geçirdiği yıllarda çektiği fotoğraflarla oluşturulan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisine ev sahipliği yapıyor. Kazlıçeşme Sanat'ta açılışı düzenlenen sergiye İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, meclis üyeleri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.

Sergide konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'un neresine bakarsak bakalım ki 100 yıl önceki fotoğraflarda da bunu göreceğiz; dünyanın en güzel şehri. Bizler de bu dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. İstanbul'a kültür çok yakışıyor, sanat çok yakışıyor, sergi çok yakışıyor; bu tür aktiviteler çok yakışıyor. Ama İstanbul içerisinde Zeytinburnu'na bir başka yakışıyor, Kazlıçeşme'ye de bir başka yakışıyor. Her sene yaklaşık üç aylık kültürel etkinlikler oluyor; bu yüzden Zeytinburnu Belediye Başkanımıza ve sanatçılara teşekkür ediyoruz. Ne yaparsa yapsın, hangi güzel etkinliği yaparsa yapsın, bunun devamının gelmesi ve tekrarlanması aslında sanatseverlerin ilgisine bağlı. O yüzden akşamın bu saatinde bu etkinliğe katılmanız, bu sevinci yaşamanız, Belediye Başkanımızın bu tür etkinliklerine devam etmesi için motive edecektir" dedi.

Sergi hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Kazlıçeşme Sanat'ta Elisa Zonaro'nun sergisini biraz önce açtık. Bu sergi, 31 Ocak'a kadar devam edecek. Elisa Zonaro, Augusto Zonaro'nun eşi; kendisi ressam, Elisa ise fotoğrafçı. Birbirlerini tamamlayan iki önemli sanatçı olmuşlar ve bundan 100 yıl öncesinin İstanbul'unu resmetmişler, görsel malzeme haline getirmişler. Zaman zaman Elisa Zonaro modellik yapmış, zaman zaman ise Elisa Zonaro'nun çektiği fotoğraflar Augusto Zonaro'nun tablolarına dönüşmüş. İlk defa bu sergide açığa çıkan fotoğraflar var. 100 yıl öncesinin İstanbul'unu görmek isteyenleri, Kazlıçeşme Sanat'taki Elisa Zonaro'nun 'İstanbullu' sergisine mutlaka bekliyoruz. Sergimiz 31 Ocak 2025'e kadar açık olacak; bütün İstanbulluları ve sanatseverleri bu sergiyi görmeleri için davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanatseverlerin beğenisine sunulan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi 31 Ocak 2025'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda 'Elisa Zonaro'nun İstanbul'u' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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