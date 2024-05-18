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Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi'nde kitaplar dijital ortamda

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi kataloglama çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 29 akademisyen tarafından 2 bin 540 eser kataloglanarak ilim dünyasının hizmetine sunuldu. Bu eseler arasında Dünya'da tek olan el yazması eserler de bulunuyor.

Tavşanlı Sanayi ve Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen Kütüphane ve çalışmaları tanıtım programına Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk, Kütahya il Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Zeytinoğlu sülalesinden Reşat Zeytinoğlu ile Tavşanlı'dan çok sayıda konuk katılım sağladı.

Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunan el yazması eserlerin bulunduğu bölüm ziyaret edilerek burada bilgiler alındı.

Düzenlenen programda, özellikle gençlerin yararlandığı kütüphane bünyesinde bulunan eserlerin korunması ve geniş kitlelere ulaştırılması için hayata geçirilen projeyi destekleyerek emeği geçenlere teşekkür edildi.

Tanıtım toplantısı sonrası hediye takdiminde bulunuldu.