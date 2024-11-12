Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi Devam Ediyor

Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticilerine yönelik Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi'ne bu yıl da devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda bidon talep edebileceğini belirtti.

12.11.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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Geçen yıl başlatılan Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bidon dağıtımında belirli bir sayının olmadığını dile getirerek "Bir sayımız yok, vatandaşımız ihtiyacı kadar bizden isteyebilir" dedi.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da üreticilere destek olmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başlattığı Zeytin Bidonu Destek Projesi'ne bu yıl da devam ediyor. Proje kapsamında yeterli şartları sağlayan zeytin üreticilerine 50 litrelik bidon büyükşehir tarafından verilecek. Üreticilere her fırsatta destek olduklarına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçen yıl başlatılan Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini ifade etti. Zeytinyağı bidonu dağıtımında belirli bir sayı olmadığını söyleyen Başkan Çerçioğlu; "Ne kadar ihtiyacı varsa vatandaşların bizden isteyebilir. Biz bu ikinci yılımız. Böyle bir sayımız yok bizim. İhtiyacı olan, köylerde bütün vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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