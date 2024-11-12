Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi Devam Ediyor

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Geçen yıl başlatılan Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bidon dağıtımında belirli bir sayının olmadığını dile getirerek "Bir sayımız yok, vatandaşımız ihtiyacı kadar bizden isteyebilir" dedi.

Önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın'da üreticilere destek olmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başlattığı Zeytin Bidonu Destek Projesi'ne bu yıl da devam ediyor. Proje kapsamında yeterli şartları sağlayan zeytin üreticilerine 50 litrelik bidon büyükşehir tarafından verilecek. Üreticilere her fırsatta destek olduklarına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçen yıl başlatılan Zeytinyağı Bidonu Destek Projesi'nin bu yıl da devam ettiğini ifade etti. Zeytinyağı bidonu dağıtımında belirli bir sayı olmadığını söyleyen Başkan Çerçioğlu; "Ne kadar ihtiyacı varsa vatandaşların bizden isteyebilir. Biz bu ikinci yılımız. Böyle bir sayımız yok bizim. İhtiyacı olan, köylerde bütün vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi. - AYDIN