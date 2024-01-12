 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zihinsel Engelli Genç, Annenin Desteğiyle Kitabevi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Zihinsel Engelli Genç, Annenin Desteğiyle Kitabevi Açtı

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Umut Erkul, annesinin desteğiyle hayalini gerçekleştirerek kitabevi açtı. Umut Kitap Evi, yerel yazarlar ve komşuların desteğiyle faaliyete geçti. Umut'un annesi, oğlunun hayalini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Umut Erkul, kitabevinin yanı sıra sosyal hayata katılmak ve kendini geliştirmek istediğini ifade etti.

Zihinsel Engelli Genç, Annenin Desteğiyle Kitabevi Açtı
12.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:46
Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Umut Erkul, annesinin desteğiyle kitabevi hayalini gerçekleştirdi.

Lüleburgaz ilçesinde erken doğum sonucu Umut Erkul'a epilepsi ve sağ hemiparezi teşhisi konuldu. Bunun yanında mental retardasyon teşhisi de konulan Erkul'un zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Umut Erkul, en çok istediği üniversiteyi az bir puanla kaçırdı. Oğlunun hayali olan kitabevi için anne Berna Erkul harekete geçerek, Lüleburgaz ilçesinde bulunan yerel yazarlar, yakınları ve komşularının desteğiyle imece usulüyle hazırlanan Umut Kitap Evi faaliyete başladı.

Oğlunun hayali için kollarını sıvadıklarını anlatan anne Berna Erkul, "Umut üniversiteyi az bir puan ile kaçırınca kitabevi açmak istedi, evde durmak ona iyi gelmedi. İmkanlarımız da kısıtlı olmasına rağmen ne imkanımız varsa, dostlarımızın, sevdiklerimizin desteği ile Umut'a hiç yoktan bir düzen kurduk. Hayalini gerçekleştirmek için adım attık. Evdeki kitaplarını, oyuncaklarını, çocukluk hatıralarını toparladık. Konu komşu, arkadaşları, öğretmenleri, ellerindeki kitapları Umut'a sundular. Küçük bir dükkan bulduk, şimdilik onu hayaline kavuşturduk" dedi.

"Hayallerinin peşinden koşuyor"

Küçük yaşlardan beri engeline rağmen hayal ettiği her şeyi yaptığını aktaran Berna Erkul, "Umut erken doğdu, 8 aylık dünyaya geldi. Çok zor günlerden geçtik. Yoğun bakımda 20 gün kendine gelmesini bekledik. Birlikte fizik tedavilere gittik. İlkokulda cihazlı ayakkabı kullanıyordu, sürekli nöbetçi öğrencilerin olduğu yerde onu beklerdim. Yürümede sorun yaşıyordu. O inatla ben yaparım, isteklerimin başında olmak isterim dedi. Her topluma katılmak ve deneyimlemek isteyen sosyal bir çocuk. Umut görerek ve duyarak her şeyi öğrenebiliyor. İlkokuldayken okuma yazmaya geçmeden önce sınıftan öğretmeninin istediği özel bir kitap almıştım. Öğretmeni de okumaya henüz geçmediği için yanında oturan öğrenciye kitabı vermek istemiş. Umut da önü boş kalsın istemezdi. Eve geldiğinde kitabı bize açtı. Ben okuyorum diyerek kitaptaki bütün konuları bana tek tek anlattı. Umut yazmadan okumayı söktü, o hayalleri ve istekleri olan bir çocuk. Kendini güzel ifade eden bir çocuk. İsteklerini de beni zorlayarak başarıya ulaştıran bir çocuk. Ben de annesi olarak onun arkasında olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Anne Erkul, kitabeviyle, hem oğlu Umut'un sosyalleşmesini hem de onun gibi özel bireylerin sosyalleşmesini amaçladıklarını söyledi.

"Burada kazandığım para ile gidip orijinal Galatasaray forması aldım"

Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten Umut Erkul, "Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım, en büyük aşkımdır kendisi. Burada kazandığım para ile gidip orijinal Galatasaray forması aldım" ifadelerini kullandı.

ifadelerini kullandı.

Kendini geliştirmek istediğini aktaran Umut Erkul, "Burayı internette yayınlayıp daha büyük yerler açmayı düşünüyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Kendim açısından da dükkan açısından da daha iyi yerlere ulaşabileceğimi düşünüyorum. Burayı çevre edinmek için açtım. Herkesi beklerim. Sadece kitap okumaya değil sohbet etmeye de gelebilirsiniz. Herkesi bekleriz" diyerek insanları kitabevine davet etti.

Yerel yazarlardan Umut'a destek

Lüleburgaz'da yerel yazar ve şairlerden oluşan topluluk Umut'un bu mücadelesine katkı sağlamak için kendi yazdıkları ve kütüphanelerinde bulunan kitapları kitabevine getirerek raflara okuyucuları ile buluşmaları için bıraktı.

Yerel yazar Yılmaz Taşdelen, amaçlarının onun işini toparlayıp kendi ayakları üzerinde durabilmesi, vergisini ödeyebilmesi, sosyal güvenlik primini yatırabilmesi gibi normal birey hissi yaşattıklarını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Lüleburgaz, Çocuk, Umut, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zihinsel Engelli Genç, Annenin Desteğiyle Kitabevi Açtı - Son Dakika


10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44
Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı

Son Dakika
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:44 Şimşek: Fenomenler başta olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler tespit edildi
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:54:12. #1.12#
SON DAKİKA: Zihinsel Engelli Genç, Annenin Desteğiyle Kitabevi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement