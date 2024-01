Zihinsel Engelli Genç, Annenin Desteğiyle Kitabevi Açtı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki zihinsel engelli Umut Erkul, annesinin desteğiyle kitabevi hayalini gerçekleştirdi.

Lüleburgaz ilçesinde erken doğum sonucu Umut Erkul'a epilepsi ve sağ hemiparezi teşhisi konuldu. Bunun yanında mental retardasyon teşhisi de konulan Erkul'un zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Umut Erkul, en çok istediği üniversiteyi az bir puanla kaçırdı. Oğlunun hayali olan kitabevi için anne Berna Erkul harekete geçerek, Lüleburgaz ilçesinde bulunan yerel yazarlar, yakınları ve komşularının desteğiyle imece usulüyle hazırlanan Umut Kitap Evi faaliyete başladı.

Oğlunun hayali için kollarını sıvadıklarını anlatan anne Berna Erkul, "Umut üniversiteyi az bir puan ile kaçırınca kitabevi açmak istedi, evde durmak ona iyi gelmedi. İmkanlarımız da kısıtlı olmasına rağmen ne imkanımız varsa, dostlarımızın, sevdiklerimizin desteği ile Umut'a hiç yoktan bir düzen kurduk. Hayalini gerçekleştirmek için adım attık. Evdeki kitaplarını, oyuncaklarını, çocukluk hatıralarını toparladık. Konu komşu, arkadaşları, öğretmenleri, ellerindeki kitapları Umut'a sundular. Küçük bir dükkan bulduk, şimdilik onu hayaline kavuşturduk" dedi.

"Hayallerinin peşinden koşuyor"

Küçük yaşlardan beri engeline rağmen hayal ettiği her şeyi yaptığını aktaran Berna Erkul, "Umut erken doğdu, 8 aylık dünyaya geldi. Çok zor günlerden geçtik. Yoğun bakımda 20 gün kendine gelmesini bekledik. Birlikte fizik tedavilere gittik. İlkokulda cihazlı ayakkabı kullanıyordu, sürekli nöbetçi öğrencilerin olduğu yerde onu beklerdim. Yürümede sorun yaşıyordu. O inatla ben yaparım, isteklerimin başında olmak isterim dedi. Her topluma katılmak ve deneyimlemek isteyen sosyal bir çocuk. Umut görerek ve duyarak her şeyi öğrenebiliyor. İlkokuldayken okuma yazmaya geçmeden önce sınıftan öğretmeninin istediği özel bir kitap almıştım. Öğretmeni de okumaya henüz geçmediği için yanında oturan öğrenciye kitabı vermek istemiş. Umut da önü boş kalsın istemezdi. Eve geldiğinde kitabı bize açtı. Ben okuyorum diyerek kitaptaki bütün konuları bana tek tek anlattı. Umut yazmadan okumayı söktü, o hayalleri ve istekleri olan bir çocuk. Kendini güzel ifade eden bir çocuk. İsteklerini de beni zorlayarak başarıya ulaştıran bir çocuk. Ben de annesi olarak onun arkasında olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Anne Erkul, kitabeviyle, hem oğlu Umut'un sosyalleşmesini hem de onun gibi özel bireylerin sosyalleşmesini amaçladıklarını söyledi.

"Burada kazandığım para ile gidip orijinal Galatasaray forması aldım"

Galatasaray'ı çok sevdiğini belirten Umut Erkul, "Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım, en büyük aşkımdır kendisi. Burada kazandığım para ile gidip orijinal Galatasaray forması aldım" ifadelerini kullandı.

Kendini geliştirmek istediğini aktaran Umut Erkul, "Burayı internette yayınlayıp daha büyük yerler açmayı düşünüyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Kendim açısından da dükkan açısından da daha iyi yerlere ulaşabileceğimi düşünüyorum. Burayı çevre edinmek için açtım. Herkesi beklerim. Sadece kitap okumaya değil sohbet etmeye de gelebilirsiniz. Herkesi bekleriz" diyerek insanları kitabevine davet etti.

Yerel yazarlardan Umut'a destek

Lüleburgaz'da yerel yazar ve şairlerden oluşan topluluk Umut'un bu mücadelesine katkı sağlamak için kendi yazdıkları ve kütüphanelerinde bulunan kitapları kitabevine getirerek raflara okuyucuları ile buluşmaları için bıraktı.

Yerel yazar Yılmaz Taşdelen, amaçlarının onun işini toparlayıp kendi ayakları üzerinde durabilmesi, vergisini ödeyebilmesi, sosyal güvenlik primini yatırabilmesi gibi normal birey hissi yaşattıklarını söyledi.