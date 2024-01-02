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Zonguldak-Ankara Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 33. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak-Ankara Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 33. Yıldönümü Kutlandı

4-8 Ocak 1991 tarihleri arasında gerçekleşen Zonguldak-Ankara Büyük Madenci Yürüyüşü'nün 33. yıldönümünde GMİS Yönetim Kurulu adına yapılan basın açıklamasında, bu yürüyüşün dünya sendikal mücadelesinin en önemli eylemlerinden biri olduğu vurgulandı. Açıklamada, maden işçilerinin ve bölge halkının verdiği büyük mücadele ile elde edilen kazanımların, bugün hala ayakta durmalarını sağladığı belirtildi. Ayrıca, ülkemizin demir-çelik sektörünün güvencesi olan Zonguldak Taşkömürü Havzası ve TTK'ya sahip çıkmanın önemi vurgulandı.

Zonguldak-Ankara Büyük Madenci Yürüyüşü\'nün 33. Yıldönümü Kutlandı
02.01.2024 - 14:25,
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4-8 Ocak 1991 Zonguldak- Ankara Büyük Madenci Yürüyüşü 'nün 33'üncü Yıldönümünde GMİS Yönetim Kurulu adına bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Hakan Yeşil, Büyük Zonguldak-Ankara Yürüyüşü'nün, dünya sendikal mücadelenin en önemli eylemleri arasında yer aldığına dikkat çekti.

Genel Başkan Hakan Yeşil açıklamasında şöyle dedi:

"4-8 Ocak 1991 tarihi, sadece sendikal mücadele tarihimizin en önemli simgelerinden biri değil, dünya sendikal mücadelesinin en önemli eylemlerinden biridir. Öyle ki; bu mücadelemiz bugün dünyanın birçok ülkesinde örnek olarak gösterilmektedir. 4 Ocak tarihi, maden ocaklarımızı, demir-çelik sektörümüzü, enerji sektörümüzü, ülkemiz sanayisini, yani üretim kültürünü hedef alanlara karşı, maden işçilerinin, MTA işçilerinin, Zonguldak ve bölge halkının verdiği büyük mücadelenin günüdür. 30 Kasım 1990 tarihinde başlayan grevle, Zonguldak caddelerinde haklı taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı uyaran maden işçileri ile Zonguldak ve bölge halkı, 4 Ocak'ta Ankara yoluna çıktı. 150 bine yakın insanla Ankara'ya yürüdüğümüz ve sesimizi dünyaya duyurduğumuz 4-8 Ocak 1991 Ankara Yürüyüşümüz ile Madenci Feneri, Türkiye'yi aydınlattı. Bugün maden ocaklarımız, demir-çelik fabrikalarımız, Maden Tetkik Arama Kurumumuz halen ayaktaysa, verilen mücadele ve o mücadelenin bize öğrettikleriyle dimdik ayakta durmamızdandır. Bu anlayışla mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.

Bugün yaşanan savaşlar ve enerji piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle koklaşabilir özelliğiyle ülkemiz demir-çelik sektörünün, dolayısıyla sanayinin güvencesi olan Zonguldak Taşkömürü Havzamıza ve TTK'ya sahip çıkmak ve üretimi artırmak, MTA'yı daha aktif çalışır hale getirmek, TKİ ve tüm yeraltı kaynaklarımıza sahip çıkmak mecburiyetimiz var." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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