Zonguldak Belediye Başkanı'na Hakaret Eden Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Zonguldak Belediye Başkanı'na Hakaret Eden Kişi Tutuklandı

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Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdem, halkın iradesine halel getiren bu tür saldırılara izin vermeyeceğini belirtti.

19.11.2024 19:28  Güncelleme: 19:31
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Zonguldak Belediye Başkanı Erdem'e hakaret iddiasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e belediye binasında hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başkan Erdem, "Halkımızın tercihiyle seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu tür saldırılarla Zonguldak halkının iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğim" dedi.

Şehir merkezinde pazaryeri işletmecisi olduğu öğrenilen O.V. isimli kişi iddialara göre, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi'ne gelerek tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle birlikte güvenlik görevlileri O.V.'yi belediye binasının dışarısına çıkarttı. Yaşananların ardından Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, suç duyurusunda bulundu. Gözaltı kararı verilen O.V. ve emniyete teslim olduğu öğrenilen O.V.; sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP'li İl ve Merkez İlçe Yönetimi, partililer ve vatandaşlar CHP İl Başkanlığı önünden Zonguldak Belediye Başkanlığı önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Tahsin Erdem belediye binası önünde açıklamada bulundu. Erdem, "Belediyemizde yaşanan ve şahsıma yönelik gerçekleştirilen sözlü saldırı nedeniyle bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu makam şahsi bir kimlikten öte Zonguldak halkının iradesinin ve demokrasinin tecelli ettiği bir yerdir. Halkımızın tercihiyle seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu tür saldırılarla Zonguldak halkının iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğim" dedi.

"Hiçbir kişi ya da kurum, devletin kurumlarını ve halkın temsilcilerini hedef alarak amacına ulaşamaz" diyen Erdem, "Amacımız şehrimize ve insanlarımıza yakışır bir şekilde çalışmak ve bu hedefimizden asla sapmayacağız. Zonguldak halkı bilmelidir ki hiçbir tehdit bizi yıldıramayacak" şeklinde konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı\'na Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Belediye Başkanı'na Hakaret Eden Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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